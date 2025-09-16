Κύκλοι ΠΑΣΟΚ για Λοβέρδο στη ΝΔ: «Ηρθε η ώρα της εξαργύρωσης»

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη άφησαν αιχμές για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, κατά τη διάρκεια δηλώσεων τους προς δημοσιογράφους.

Κατά την ίδια πηγή, κατηγορούν τον πρώην υπουργό ότι το 2024 ίδρυσε νέο κόμμα με σκοπό να στερήσει από το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση στις εκλογές, ενώ επισημαίνουν ότι τον τελευταίο χρόνο έχει υποστηρίξει δημόσια την κυβέρνηση με σειρά δηλώσεων.

«Ο πρωθυπουργός, που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ οργανώνοντας τις παράνομες υποκλοπές, υποδέχτηκε σήμερα τον κ. Λοβέρδο. Το 2023 μετά τη μη εκλογή του, ο κ. Λοβέρδος αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, το 2024 ίδρυσε κόμμα πριν τις ευρωεκλογές με μοναδικό στόχο να στερήσει από το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση και τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της», σχολίασαν χαρακτηριστικά στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη.

«Προφανώς, κ. Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης», πρόσθεσαν.