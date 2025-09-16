New York Times: «Δεν θα εκφοβιστούμε»- Σκληρή απάντηση στην αγωγή Τραμπ

Με αιχμηρή ανακοίνωση απάντησαν οι New York Times στην αγωγή που κατέθεσε σε βάρος τους ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για συκοφαντική δυσφήμιση, τονίζοντας ότι «δεν θα εκφοβιστούν από τέτοιες τακτικές».

Ο Τραμπ, με ανάρτησή του τη Δευτέρα (15/9) στην πλατφόρμα Truth Social, γνωστοποίησε πως προχωρά σε δικαστική ενέργεια κατά της εφημερίδας, αξιώνοντας αποζημίωση ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η απάντηση των New York Times

«Οι New York Times δεν θα εκφοβιστούν από τέτοιες τακτικές», έγραψε σε ανακοίνωσή το γνωστό μέσο ενημέρωσης. «Θα συνεχίσουμε να αναζητούμε τα γεγονότα χωρίς φόβο ή προκατάληψη και να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των δημοσιογράφων να θέτουν ερωτήσεις εκ μέρους του αμερικανικού λαού, σύμφωνα με την Πρώτη Τροπολογία», τόνισαν.

«Αυτή η αγωγή δεν έχει καμία βάση. Δεν έχει καμία νόμιμη νομική αξίωση και αντίθετα αποτελεί μια προσπάθεια να καταπνίξει και να αποθαρρύνει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία» ανέφεραν στην ανακοίνωση.

Ο Penguin Random House, ο εκδοτικός οίκος τον οποίο επίσης μήνησε ο Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα ότι η αγωγή του δεν έχει καμία βάση, τονίζοντας ότι στέκεται στο πλευρό των συγγραφέων του.

«Πρόκειται για μια αγωγή που δεν έχει καμία βάση», δήλωσε εκπρόσωπος του Penguin Random House. «Ο Penguin Random House υποστηρίζει το βιβλίο και τους συγγραφείς του και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις αξίες της Πρώτης Τροπολογίας που είναι θεμελιώδεις για τον ρόλο μας ως εκδότες βιβλίων».