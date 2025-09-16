Πάτρα- Αγανάκτηση για τον Προαστιακό: «Κόβουν δρομολόγια για να απαξιώσουν το μέσο»

Με σκληρή ανακοίνωση το Παράρτημα ΣΕΟ Πελοποννήσου καταγγέλλει την «συνεχή απαξίωση» του Προαστιακού της Πάτρας, κατηγορώντας ΟΣΕ και Hellenic Train ότι με προσχηματικές δικαιολογίες σταματούν τα δρομολόγια, οδηγώντας το επιβατικό κοινό σε ταλαιπωρία και εγκατάλειψη του μέσου.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση, αναφέρει: "Η Απαξίωση του προαστιακού της Πάτρας συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και από τον ΟΣΕ και από τηνHellenic Train. Με διάφορες προφάσεις όπως, <<έχει πρόβλημα η υποδομή>>, σταματάνε τα δρομολόγια.

Την υποδομή την ξέρουμε είναι παλιά με τα προβλήματά της, αλλά το τρένο κυκλοφορούσε και κυκλοφορεί με ασφάλεια, παρόλο τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και την απαξίωση από τις διοικήσεις.

Αλήθεια ρωτάμε τι θα αλλάξει μετά τις 17 Σεπτεμβρίου που θα ξαναλειτουργήσουν τα τρένα, από σήμερα που δεν λειτουργούν;

Καταγγέλλουμε τη συνεχή προσπάθεια απαξίωσης του Προαστιακού που για ψύλλου πήδημα κόβονται κάθε τρεις και λίγο τα δρομολόγια με αποτέλεσμα να το εγκαταλείπει το επιβατικό κοινό, που παρόλο τη στήριξη του στον προαστιακό τόσα χρόνια τώρα, μετά από τις αλλεπάλληλες ταλαιπωρίες του, έχει αρχίσει να το εγκαταλείπει και αυτό φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Τρένο σήμερα έχουμε μόνο στο Βόρειο κλάδο και αυτό έλλειπες ως δρομολόγιο (μέχρι τα Μποζαΐτικα). Η ίδια απαξίωση ισχύει και για τον οδοντωτό. Το εμβληματικό τρενάκι που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο και κινδυνεύει να σταματήσει γιατί δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες εργασίες στήριξης των πρανών που μετά τις προ τριετίας φωτιές με έντονη βροχόπτωση από τις κατολισθήσεις σταματούν τα δρομολόγια. Συσκέψεις και εξαγγελίες για το θέμα είδαμε και ακούσαμε πολλές έργο δε βλέπουμε.

Η πρακτική αυτή μας φέρνει στη μνήμη την όχι και τόσο παλιά τακτική τους, που όταν ήθελαν να σταματήσουν τα δρομολόγια των τρένων όπως Πάτρα- Πύργος, Κόρινθος-Αργος-Ναύπλιο –Καλαμάτα κλπ άλλαζαν τα ωράρια των δρομολογίων με αποτέλεσμα το επιβατικό κοινό να μην εξυπηρετείτε και σιγά-σιγά εγκατέλειψε το τρένο και έτσι μπόρεσαν να κλείσουν τελείως τη Γραμμή. Ας μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν τη Γραμμή Πάτρα-Αθήνα με πρόσχημα να τελειώσει γρήγορα η νέα Σύγχρονη Γραμμή αν και στην αρχική σύμβαση του έργου ίσχυε και η παράλληλη κυκλοφορία των τρένων στην παλιά Γραμμή και έκτοτε έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια και ηλεκτροκίνητο τρένο δεν έχει περάσει το Κιάτο ακόμα.

Πουλήσαμε την ΤΡΕΝΟΣΕ στους ιδιώτες για να επενδύσουν σε νέους σύγχρονους συρμούς. Αλήθεια που είναι τα ασημένια, χρυσά και άσπρα βέλη που θα φέρνανε; Που είναι τα δις που θα επένδυαν σε τεχνολογικό εξοπλισμό? Με τα παλιά τρένα του ΟΣΕ γίνονται όλα τα δρομολόγια στην Ελλάδα. Την επιδότηση των 62εκ το χρόνο για τα άγονα δρομολόγια ξέρουν να την παίρνουν, να προσλάβουν προσωπικό και να έχουν επάρκεια ανταλλακτικών και συρμών δεν ξέρουνς Το μόνο που άλλαξαν είναι επωνυμίες και ταμπέλες. Η πολιτική για το σιδηρόδρομο παραμένει ίδια και χειρότερη.

Τους κάνουμε γνωστό ότι η πολιτική συρρίκνωσης του Προαστιακού της Πάτρας δεν θα περάσει. Τους πήραμε πλέον χαμπάρι. Ο λαός της Αχαΐας δικαιούται σύγχρονο, ασφαλές και φθηνό μεταφορικό μέσο και μαζί θα το διεκδικήσουμε".