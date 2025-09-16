Πάτρα: Tαυτοποιήθηκε άνδρας που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε 15χρονη, μέσα σε μαγαζί

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άνδρα που τέλεσε γενετήσιες πράξεις σε ανήλικη μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ανακοινώνει η αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο κατηγορούμενος εκμεταλλεύτηκε την ανικανότητας της ανήλικης να

αντισταθεί λόγω μέθης

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ταυτοποίηθηκαν τα πλήρη στοιχεία ενός ημεδαπού άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.

Ειδικότερα, στις 10/8/2025, σε περιοχή της Πάτρας, μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο κατηγορούμενος, προσέγγισε 15χρονη, που βρίσκονταν υπό την επήρεια μέθης και εκμεταλλευόμενος την ανικανότητά της να αντισταθεί τέλεσε σε βάρος της γενετήσιες πράξεις.

Η ανήλικη εξετάστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών παρουσία παιδοψυχιάτρου, ενώ παραγγέλθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.