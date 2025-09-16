Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών δίπλα στις επιχειρήσεις: Παρεμβάσεις, προτάσεις και στήριξη της τοπικής αγοράς

Η Διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών συνεχίζει να στηρίζει τις επιχειρήσεις και την τοπική αγορά μέσα από σημαντικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες.

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών:

Η Διοίκηση του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών συνεχίζει με συνέπεια το έργο της, δίνοντας έμφαση στην ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων, την παρέμβαση σε έκτακτες καταστάσεις και την ανάδειξη θεσμικών ζητημάτων που απασχολούν την τοπική αγορά.

1. Παρεμβάσεις για τις Πυρόπληκτες Επιχειρήσεις

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Αχαΐα, η Διοίκηση πραγματοποίησε αυτοψίες στις περιοχές Συχαινών και Μποζαϊτίκων, ιδίως σε επιχειρήσεις με ευπαθή εμπορεύματα που επλήγησαν από πολυήμερες διακοπές ρεύματος.

Με στόχο την άμεση ανακούφιση των πληγέντων, ο Σύλλογος:

• Απέστειλε αίτημα προς τα αρμόδια Υπουργεία για την κήρυξη των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

• Κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για άμεση αποζημίωση επιχειρήσεων, αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, αναστολή δανείων και ειδικά προγράμματα στήριξης απασχόλησης.

• Απευθύνθηκε με επιστολή στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, ζητώντας στοχευμένη μέριμνα για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφή εμπορευμάτων.

2. Υπόμνημα Προτάσεων προς την Πολιτεία και ΔΕΘ

Η Διοίκηση κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα με στόχο να αναδειχθούν οι χρόνιες παθογένειες της αγοράς και να δοθούν εφαρμόσιμες λύσεις. Οι προτάσεις αφορούν:

• Σταθερό και δίκαιο φορολογικό πλαίσιο, οριστική κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και του τέλους επιτηδεύματος.

• Περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών και έμπρακτη επιβράβευση συνεπών επιχειρήσεων.

• Μέτρα ενίσχυσης ρευστότητας και δίκαιες ρυθμίσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές.

• Μείωση γραφειοκρατίας και γρηγορότερες επιστροφές ΦΠΑ.

• Μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και του πληθωρισμού.

• Διασύνδεση εμπορίου και τουρισμού.

• Στήριξη ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

• Ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και αναβάθμιση της Επιθεώρησης Εργασίας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Διοίκηση τόνισε τον καθοριστικό ρόλο του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας στην ελληνική οικονομία και προώθησε θεσμικά τις σχετικές προτάσεις στην Ομοσπονδία και σε συνέχεια στην ΕΣΕΕ, με στόχο την υπεράσπιση και ενίσχυση του εμπορικού κόσμου και της πραγματικής οικονομίας.

3. Στήριξη Τοπικών Βιβλιοπωλείων

Με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η Διοίκηση:

• Εξέδωσε Δελτίο Τύπου με το μήνυμα «Το βιβλιοπωλείο δεν είναι σούπερ μάρκετ», τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές των σχολικών ειδών, αλλά αντιθέτως σε πολλές περιπτώσεις μειώσεις.

• Απέστειλε επιστολές προς τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας κ. Νικόλαο Κλάδη και τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας κ. Γεώργιο Παπατσίμπα, καλώντας την εκπαιδευτική κοινότητα να στηρίξει τα τοπικά βιβλιοπωλεία.

• Κάλεσε τους Πατρινούς βιβλιοπώλες να προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές, ώστε η συνεργασία με τα σχολεία να είναι επωφελής για όλους. Κάλεσε τους γονείς να στηρίξουν τα τοπικά καταστήματα.

Η δεύτερη αυτή περίοδος δράσης της Διοίκησης χαρακτηρίζεται από παρεμβάσεις σε κρίσιμες καταστάσεις, θεσμική παρουσία και κοινωνική ευαισθησία. Ο ΕΕΣΠ απέδειξε ότι βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις που δοκιμάζονται, αναδεικνύει τα προβλήματα σε εθνικό επίπεδο και στηρίζει την τοπική αγορά με πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή.

Οι προτάσεις και δράσεις της Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων αυτών της ΔΕΘ, συνεχίζουν να προωθούνται με συνέπεια, με στόχο τη στήριξη και ενίσχυση του εμπορίου και της βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Η Διοίκηση συνεχίζει με σταθερό βηματισμό, με στόχο την υπεράσπιση και ενίσχυση του εμπορικού κόσμου της Πάτρας.