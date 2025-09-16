ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο της μητέρας του Νίκου Παπαδημάτου, Μαρίας

Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας αποχαιρετάει τη Μαρία Παπαδημάτου η οποία έφυγε από τη ζωή.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση:

Με την αναγγελία θανάτου της Μαρίας Παπαδημάτου, από την Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας εκδόθηκε η πιο κάτω ανακοίνωση.

Με αισθήματα θλίψης η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά σήμερα την Μαρία Παπαδημάτου, η οποία έφυγε από την ζωή πλήρης ημερών.

Μια σπουδαία γυναίκα αφιερωμένη στην οικογένεια της και στην ανατροφή των παιδιών της, υπήρξε από τα αρχαιότερα μέλη της οργάνωσης και του Τμήματος Γυναικών, ενώ με τον αείμνηστο σύζυγό της Παναγιώτη δημιούργησαν μια λαμπρή οικογένεια αποκτώντας τρία παιδιά.

Τον πρώην Βουλευτή-Μαιευτήρα και από τα ιδρυτικά στελέχη της ΟΝΝΕΔ Νίκο Παπαδημάτο, τον εργοδηγό της Δ.Ε.Η και πρώην μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Μιχάλη Παπαδημάτο καθώς και την αείμνηστη Έλλη που έφυγε πρόωρα από κοντά μας.

Ήταν σεμνή, δημιουργική και αθόρυβη με την έγνοια της διαρκώς για την οικογένεια της και τον συνάνθρωπο.

Ο πρόεδρος Αντώνης Κουνάβης, τα μέλη της Δ.Ε.Ε.Π, οι Τομεάρχες και οι εθελοντές εκφράζουν στα παιδιά της Νίκο και Μιχάλη καθώς και στους υπόλοιπους συγγενείς τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια.