Πάτρα: Εκδήλωση με θέμα «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για τη Δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, στις 18:00, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου στην Πάτρα.

Η σχετική ανακοίνωση, αναφέρει: "Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας, σας προσκαλούν στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει με θέμα την παρουσίαση της Δράσης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»: «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στις 22/09/2025, ώρα: 18:00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Αγίου Ανδρέου 89-91, 2ος όροφος, Πάτρα (Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Πληροφορίες για συμμετοχή ΑμεΑ στοτηλ.2610 277779). Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίασητης Δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών".