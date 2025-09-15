Τόκιο: Ο Ντουπλάντις πέφτει στην αγκαλιά του Καραλή μετά το παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ

Άλλο ένα παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ κατέγραψε ο Μόντο Ντουπλάντις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο.

Ο Σουηδός υπεραθλητής πραγματοποίησε επιτυχημένο άλμα στα 6,30 μέτρα και έτρεξε να το πανηγυρίσει πέφτοντας στην αγκαλιά του Εμμανουήλ Καραλή, που για άλλη μια φορά έδειξε το μεγαλείο του πανηγυρίζοντας την μεγάλη επιτυχία του συναθλητή του.

Είναι γνωστό ότι οι δύο συναθλητές διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις, με τον Ντουπλάντις να έχει μιλήσει πολλές φορές με τα καλύτερα λόγια για τον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος στο ίδιο αγώνισμα κατέκτησε την δεύτερη θέση με άλμα στα 6 μέτρα.