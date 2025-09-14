«Αβάσιμοι ισχυρισμοί, αντίθετοι με τα ιστορικά γεγονότα», υποστηρίζει η Αγκυρα για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Την έντονη αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσε ανάρτηση του υπουργού Αμυνας Νίκου Δένδια στο Χ, με αφορμή την επέτειο της Εθνικής Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικρας Ασίας.

Με ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να αναφέρεται ονομαστικά στον υπουργό Αμυνας, αφενός μιλάει για αβάσιμες και εξωφρενικές δηλώσεις και αφετέρου καλεί τις ελληνικές Αρχές «να αποφύγουν την υιοθέτηση εσωτερικών πολιτικών κινήτρων και την ανάληψη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην υποκίνηση εχθρότητας μεταξύ των δύο εθνών».

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Αγκυρας αναφέρει: «Απορρίπτουμε τις αβάσιμες και εξωφρενικές δηλώσεις που έκαναν οι ελληνικές αρχές, με το πρόσχημα της λεγόμενης επετείου αβάσιμων ισχυρισμών σχετικά με την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχείρησε να εισβάλει και να καταλάβει την Ανατολία.

Τέτοιες αναφορές έρχονται σε αντίθεση με τα ιστορικά γεγονότα και με τις προσπάθειες ενίσχυσης των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Καλούμε τις ελληνικές αρχές να αποφύγουν την υιοθέτηση εσωτερικών πολιτικών κινήτρων και την ανάληψη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην υποκίνηση εχθρότητας μεταξύ των δύο εθνών».



Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια

Της ανακοίνωση τους τουρκικού ΥΠΕΞ είχε προηγηθεί ανάρτηση του Νίκου Δένδια στο Χ. Ειδικότερα, ο υπουργός Αμυνας έγραψε: «Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, η οποία καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφασή της Βουλής των Ελλήνων στις 24/9/1998. Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων και τον Μικρασιατικό Ελληνισμό».

«Κατάφερε», υπογραμμίζει, «να ορθοποδήσει μετά τον ξεριζωμό και να συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομική, πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας».

Η ανάρτηση του κ. Δένδια καταλήγει με αναφορά στον Γ. Σεφέρη: «… Ποιός έφυγε χτυπώντας πέταλα στις πλάκες; Κατάργησαν τα μάτια τους· τυφλοί. Μάρτυρες δεν υπάρχουν πια, για τίποτε».