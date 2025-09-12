Πολωνία κατά Τραμπ: Όχι, δεν ήταν λάθος οι μαζικές παραβιάσεις από ρωσικά drones

Καθώς όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι εταίροι καταδικάζουν το περιστατικό μαζικών παραβιάσεων του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones και δηλώνουν την υποστήριξή τους προς την Πολωνία με συγκεκριμένες προσφορές βοήθειας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέδωσε το περιστατικό σε «λάθος»

«Ανεξάρτητα από αυτό, δεν είμαι χαρούμενος για οτιδήποτε έχει να κάνει με την όλη κατάσταση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, προτού προσθέσει σε γενικές γραμμές: «Αλλά ελπίζω ότι θα τελειώσει». Όλα αυτά, την ώρα που η γερμανική Die Welt χτες, σε δημοσίευμά της επικαλούμενη ανώτατο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ μετέδιδε ότι μέρος των ρωσικών drones είχε ως στόχο βάση του ΝΑΤΟ βαθιά μέσα στο πολωνικό έδαφος.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, δήλωσε απλά: «Όχι, δεν ήταν λάθος». Ακολούθησε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ.

«Θα θέλαμε επίσης να ευχηθούμε ότι η επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Πολωνία ήταν ένα λάθος. Αλλά δεν ήταν. Και το ξέρουμε», δήλωσε ο Τουσκ σε μια αιχμηρή διάψευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα το πρωί.

Σημειώνεται πως σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάει στη Νέα Υόρκη για να συζητήσει το περιστατικό κατόπιν αιτήματος της Πολωνίας και αναμφίβολα θα ακούσουμε περισσότερα από την Πολωνία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της κατά την προετοιμασία της συνεδρίασης.