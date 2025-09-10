Υδρογονάνθρακες: Η Chevron και η Helleniq Energy κατέθεσαν προσφορά για τις περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου

Αναμονή τέλος για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στα θαλάσσια μπλοκς της Κρήτης και της Ν. Πελοποννήσου.

Την υποβολή προσφοράς από την κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ Energy για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

H Chevron για πρώτη φορά μπαίνει στην Ελλάδα, ενώ η HELLENiQ ENERGY Holdings στοχεύει στο να συμπληρώσει τις περιοχές στις οποίες ήδη έχει δραστηριότητα σε έρευνα και παραγωγή.

Τα εν λόγω οικόπεδα είναι τα «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2», συνολικής έκτασης 35.000 τ.χλμ., το «Νότια της Πελοποννήσου», 11.000 τ.χλμ. (για τα οποία είχε εξαρχής εκδηλώσει ενδιαφέρον η Chevron), και το «Α2» (826 τ.χλμ.), για το οποίο είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον η Helleniq Energy.

Η κοινή ανακοίνωση Chevron-Helleniq Energy στο Χρηματιστήριο

Συμμετοχή στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές

Μαρούσι, 10 Σεπτεμβρίου 2025

Στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 2104/30.04.2025), για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στις τέσσερις υπεράκτιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης, η HELLENiQ Energy ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με την CHEVRON συμμετείχε στην εν λόγω διαδικασία.

Η προσφορά υποβλήθηκε σήμερα, σύμφωνα με τους κανόνες της σχετικής Πρόσκλησης.

Η συμμετοχή στη διαδικασία αυτή για τη HELLENiQ Energy στοχεύει στο να συμπληρώσει τις περιοχές στις οποίες ήδη έχει δραστηριότητα σε έρευνα και παραγωγή, ενώ για την CHEVRON σηματοδοτεί την είσοδό της στην Ελλάδα.

Παπασταύρου: «Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο»

Σε συνέχεια ανακοίνωσης της HELLENiQ Energy, από κοινού με τη CHEVRON, για υποβολή προσφοράς, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε:

Η προθεσμία του διαγωνισμού για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης έληξε σήμερα στις 5 το απόγευμα, με δύο εταιρείες, τις Chevron και Helleniq Energy, να καταθέτουν από κοινού προσφορά για τα οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου και Κρήτης.

H HELLENiQ Energy μαζί με τη Chevron κατέθεσαν προτάσεις για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και στις νοτίως της Πελοποννήσου.

«Σήμερα, η κοινοπραξία Chevron και Helleniq Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Έτσι, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας.

Πρόκειται για μία εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής για τη χώρα μας.

Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή.

Από αύριο προχωρούμε ακόμη πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της χώρας μας για πρόοδο και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες»