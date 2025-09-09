Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 10-9-2025

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡ. ΠΟΛΛΑΤΟ

ΕΤΩΝ 59

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5,00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΖΗΝΟΒΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΑΝΝΑ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: ΑΝΝΕΤΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΟΛΛΑΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 93

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ.

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΒΥΘΟΥΛΚΑ

ΕΤΩΝ 67

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΗ ΒΥΘΟΥΛΚΑ.

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΗΛΙΑΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------------