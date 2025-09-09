Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 10-9-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡ. ΠΟΛΛΑΤΟ
ΕΤΩΝ 59
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5,00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΖΗΝΟΒΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΑΝΝΑ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: ΑΝΝΕΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΟΛΛΑΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ.
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΒΥΘΟΥΛΚΑ
ΕΤΩΝ 67
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΗ ΒΥΘΟΥΛΚΑ.
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΗΛΙΑΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ANAΡΓ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ
ΕΤΩΝ 82
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 4:30 Μ.Μ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΠΑΝΩΡΑΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΤΣΟΥΡΟΥΤΑ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email goupos@yahoo.gr
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΔΕΔΕ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑ - ΕΤΩΝ 90
Κηδεύουμε την Τετάρτη 10-9-2025 & ώρα 10.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Παναγίας Αλεξιωτίσσης.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------
Συγκλονίζει ο δίδυμος αδερφός του Ελληνοαυστραλού που τον κατασπάραξε καρχαρίας - «Ήταν η ψυχή μου»
Θεσσαλονίκη: 34χρονος χαράκωσε με γυαλί τα μέλη της οικογένειάς του γιατί διαφώνησε με την ευχή παπά
Θάνατος 2,5 μηνών βρέφους: Θύμα άγριας κακοποίησης το 2013, αποδόθηκε ως μηνιγγίτιδα από ιατροδικαστή της Πάτρας
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr