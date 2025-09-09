Ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα κέρδισε Emmy με αντίπαλο τον Τομ Χανκς

Ο Ομπάμα είχε δύσκολους ανταγωνιστές στην κατηγορία του, όπως τον Τομ Χανκς για το «The Americas», τον Ντέιβιντ Ατένμπορο για το «Planet Earth: Asia», τον Βρετανό σταρ Ίντρις Έλμπα για το «Erased: WW2’s Heroes of Color» και τη Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ για το «Octopus!».

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ κέρδισε το βραβείο «Καλύτερου Αφηγητή» στα βραβεία Emmy Δημιουργικών Τεχνών 2025 για τη σειρά ντοκιμαντέρ φυσικής ιστορίας της πλατφόρμας του Netflix, « Our Oceans ».

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, ο 64χρονος σήμερα Μπαράκ Ομπάμα κέρδισε το τρίτο του βραβείο Emmy νικώντας σταρ του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένου του 69χρονου Αμερικανού ηθοποιού, τιμημένου με 2 Όσκαρ, Τομ Χανκς.

Ο Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα, όπως είναι ολόκληρο το όνομα του, γεννημένος στη Χαβάη στις 4 Αυγούστου του 1961, δικηγόρος στο επάγγελμα, διετέλεσε 44ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2009 έως το 2017 έχοντας εκλεγεί με το Δημοκρατικό Κόμμα. Είναι ο πρώτος και ο μοναδικός μέχρι και σήμερα Αφροαμερικανός που υπηρέτησε ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Να προσθέσουμε πως & ο Τζίμι Κίμελ, ο 60χρονος Σκωτσέζος ηθοποιός Άλαν Κάμινγκ και το SNL50: The Anniversary Special ήταν μεταξύ των πολλών νικητών κατά τη διάρκεια της δεύτερης βραδιάς των βραβείων Emmy Δημιουργικών Τεχνών 2025.

Στην ετήσια διήμερη εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε το περασμένο σαββατοκύριακο πριν από τα Emmy Υψηλής Τηλεθέασης απονεμήθηκαν δεκάδες βραβεία σε προγράμματα ποικίλης ύλης, μη μυθοπλασίας και reality.

Ο 57χρονος Τζίμι Κίμελ παρέλαβε το βραβείο Καλύτερου Παρουσιαστή Τηλεπαιχνιδιού για το “Who Wants To Be A Millionaire” και το SNL50 κέρδισε σε μια σειρά από κατηγορίες. Το ειδικό αφιέρωμα για την 50η επέτειο του Saturday Night Live κέρδισε οκτώ 98) βραβεία Emmy, μεταξύ άλλων Σεναρίου και Σκηνοθεσίας.

Με στοιχεία από το σάιτ της εφημερίδας Τα Νέα & από το ΑΠΕ