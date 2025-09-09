Τραγανό ρύζι με γαρίδες στο Air Fryer - Βιετναμέζικη σαλάτα express

Τραγανό ρύζι που συνδυάζεται με ζουμερές, γευστικές γαρίδες σε αυτή την έντονη αλλά ισορροπημένη σαλάτα με βιετναμέζικη έμπνευση σε μια γρήγορη και απολαυστική συνταγή.

Μεταμορφώστε το κρύο ρύζι σε τραγανά κομμάτια που συνδυάζονται υπέροχα με γαρίδες, μυρωδικά και αγγούρια. Η σάλτσα, βασισμένη στη nước chấm, είναι καβουρδισμένη, πικάντικη και γεμάτη γεύση ουμάμι χάρη στη σάλτσα ψαριού. Αν και οι πιπεριές προσθέτουν αρκετή κάψα και το κόκκινο κρεμμύδι μια ελαφριά πικράδα, ένα ολόκληρο αγγούρι βοηθά να ισορροπήσουν όλα.

Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε μίγμα από φρέσκο βασιλικό, δυόσμο και άνηθο, καθώς τα μυρωδικά ολοκληρώνουν όλες τις γεύσεις.

Γιατί το ρύζι δεν γίνεται τραγανό;

Για να γίνει το ρύζι τραγανό, χρειάζεται αρκετό λάδι ώστε να καλυφθεί κάθε κόκκος.

Αν βάλετε λιγότερο λάδι, μπορεί να μείνουν τμήματα ρυζιού που δεν θα γίνουν τραγανά.

Η μαγειρική σόδα, σύμφωνα με το Food and Wine, βοηθά ώστε οι γαρίδες να παραμείνουν ζουμερές και σφιχτές, ενώ η ζάχαρη συμβάλλει στο ρόδισμα μέσα στη φριτέζα αέρος.

Προετοιμασία

Η σάλτσα μπορεί να ετοιμαστεί και να φυλαχθεί στο ψυγείο, σε αεροστεγές δοχείο, για έως και τρεις ημέρες.

Υλικά

• 450 γρ. μεγάλες γαρίδες, καθαρισμένες και αποφλοιωμένες

• 1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι kosher

• 1/4 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα

• 2 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη κρυσταλλική, χωρισμένη

• 2 φλ. βρασμένο ρύζι γιασεμί μιας ημέρας, κρύο

• 4 κ.σ. καβουρδισμένο σησαμέλαιο, χωρισμένο

• 3 κ.σ. σάλτσα ψαριού (fish sauce)

• 2 κ.σ. φρέσκος χυμός λάιμ

• 1 κ.σ. χλιαρό νερό

• 1 φλ. κόκκινο κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες

• 1 φλ. φύτρες φασολιών mung (περίπου 140 γρ.), πλυμένες και στραγγισμένες

• 1/3 φλ. φρέσκα μυρωδικά (όπως βασιλικός Ταϊλάνδης, άνηθος και μέντα), ψιλοκομμένα + επιπλέον για γαρνίρισμα

• 2 κ.σ. φρέσκο τσίλι Fresno, κομμένο σε λεπτές φέτες

• 1 αγγούρι αγγλικό, κομμένο στη μέση κατά μήκος και σε μισοφέγγαρα 3 χιλ. (περίπου 2 φλ. = 200 γρ.)

• 2 μεγάλες σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες (περίπου 1 κ.σ.)

• 1/4 φλ. αλατισμένα καβουρδισμένα φιστίκια, ψιλοκομμένα (περίπου 35 γρ.)

Οδηγίες

Βήμα 1

Σκουπίστε τις γαρίδες με απορροφητικό χαρτί. Ανακατέψτε τις γαρίδες, το αλάτι, τη μαγειρική σόδα και 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη σε ένα μεσαίο μπολ μέχρι να καλυφθούν ομοιόμορφα.

Βάλτε τις στο ψυγείο, ακάλυπτες, μέχρι να τις χρησιμοποιήσετε.

Βήμα 2

Στο μεταξύ, προθερμάνετε το air fryer χωρητικότητας 6 λίτρων στους 200℃ για 5 λεπτά. Ανακατέψτε το ρύζι με 2 κουταλιές της σούπας σησαμέλαιο σε ένα μεγάλο μπολ μέχρι να ενωθούν. Απλώστε τη μισή ποσότητα ρυζιού σε λεπτή, ομοιόμορφη στρώση στο καλάθι του air fryer.

Μαγειρέψτε, χωρίς να το ανακατεύετε, μέχρι να γίνει χρυσαφένιο και τραγανό από τη μία πλευρά, περίπου 8 λεπτά.

Ανακατέψτε το ρύζι και συνεχίστε το μαγείρεμα μέχρι να γίνει ομοιόμορφα χρυσαφένιο, περίπου 2 λεπτά ακόμη. Μεταφέρετε το τραγανό ρύζι σε ένα πιάτο.

Επαναλάβετε τη διαδικασία μαγειρέματος με το υπόλοιπο ρύζι. Σκουπίστε το μπολ και αφήστε το στην άκρη.

Βήμα 3

Όσο μαγειρεύεται η δεύτερη δόση ρυζιού, χτυπήστε μαζί τη σάλτσα ψαριού, τον χυμό λάιμ, το νερό, 1 κουταλιά της σούπας λάδι και το υπόλοιπο 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη στο μεγάλο μπολ που έχετε κρατήσει, μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη

Αφήστε το στην άκρη.

Βήμα 4

Σκουπίστε ξανά τις γαρίδες με απορροφητικό χαρτί.

Προσθέστε την υπόλοιπη 1 κουταλιά της σούπας λάδι στις γαρίδες,ανακατέψτε τες για να καλυφθούν.

Απλώστε τις γαρίδες στο καλάθι του air fryer σε μία στρώση, φροντίζοντας να μην ακουμπάνε μεταξύ τους.

Μαγειρέψτε τες, χωρίς να τις ανακατέψετε, μέχρι να ψηθούν και να γίνουν μόλις διάφανες, περίπου 4 λεπτά.

Βήμα 5

Προσθέστε το κρεμμύδι, τις φύτρες φασολιών, τα μυρωδικά, το τσίλι, το αγγούρι, το σκόρδο, τις γαρίδες και το ρύζι στο μίγμα με τη σάλτσα ψαριού

Ανακατέψτε τα για να ενωθούν.

Πασπαλίστε με τα φιστίκια και γαρνίρετε με επιπλέον μυρωδικά. Σερβίρετε αμέσως.



