Συνταγή για σαλάτα με ψητές γαρίδες, πέστο και κινόα

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Ένα γεύμα που θα λατρέψετε καθώς απαιτεί λιγότερο από 30 λεπτά προετοιμασίας και είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά

Εάν ψάχνετε για ένα γρήγορο και υγιεινό πιάτο, αυτή η συνταγή για σαλάτα με ψητές γαρίδες, πέστο και κινόα είναι η ιδανική επιλογή.

Ένα γεύμα που θα λατρέψετε καθώς απαιτεί λιγότερο από 30 λεπτά προετοιμασίας και είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. Μη διστάσετε να προσθέσετε περισσότερα λαχανικά ή να αντικαταστήσετε τις γαρίδες με κοτόπουλο, μπριζόλα, τόφου ή edamame για μια διαφορετική εκδοχή.

Υλικά

 ⅓ φλιτζανιού έτοιμο πέστο
2 κουταλιές της σούπας ξύδι βαλσάμικο
1 κουταλιά της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι
¼ κουταλάκι του γλυκού τριμμένο πιπέρι
450 γραμμάρια μεγάλες γαρίδες (16-20 τεμάχια), ξεφλουδισμένες και στεγνωμένες ταμποναριστά
4 φλιτζάνια ρόκα
2 φλιτζάνια μαγειρεμένη κινόα
1 φλιτζάνι ντοματίνια κομμένα στη μέση
1 αβοκάντο, ψιλοκομμένο

Οδηγίες

  •  Χτυπήστε το πέστο, το ξύδι, το λάδι, το αλάτι και το πιπέρι σε ένα μεγάλο μπολ. Βάλτε 4 κουταλιές της σούπας από το μείγμα σε ένα μικρό μπολ και αφήστε και τα δύο μπολ στην άκρη.
  • Ζεστάνετε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Προσθέστε τις γαρίδες και μαγειρέψτε, ανακατεύοντας, μέχρι να ψηθούν ελαφρά με λίγο χρώμα, για 4 έως 5 λεπτά. Τοποθετήστε τις σε ένα πιάτο.
  • Προσθέστε τη ρόκα και την κινόα στο μεγάλο μπολ με τη βινεγκρέτ και ανακατέψτε για να καλυφθούν. Μοιράστε το μείγμα ρόκας σε 4 μπολ. Γαρνίρετε με ντομάτες, αβοκάντο και γαρίδες.
  • Περιχύστε κάθε μπολ με 1 κουταλιά της σούπας από το μείγμα πέστο που έχετε κρατήσει.

