Εάν ψάχνετε για ένα γρήγορο και υγιεινό πιάτο, αυτή η συνταγή για σαλάτα με ψητές γαρίδες, πέστο και κινόα είναι η ιδανική επιλογή.

Ένα γεύμα που θα λατρέψετε καθώς απαιτεί λιγότερο από 30 λεπτά προετοιμασίας και είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. Μη διστάσετε να προσθέσετε περισσότερα λαχανικά ή να αντικαταστήσετε τις γαρίδες με κοτόπουλο, μπριζόλα, τόφου ή edamame για μια διαφορετική εκδοχή.

Υλικά

⅓ φλιτζανιού έτοιμο πέστο

2 κουταλιές της σούπας ξύδι βαλσάμικο

1 κουταλιά της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

¼ κουταλάκι του γλυκού τριμμένο πιπέρι

450 γραμμάρια μεγάλες γαρίδες (16-20 τεμάχια), ξεφλουδισμένες και στεγνωμένες ταμποναριστά

4 φλιτζάνια ρόκα

2 φλιτζάνια μαγειρεμένη κινόα

1 φλιτζάνι ντοματίνια κομμένα στη μέση

1 αβοκάντο, ψιλοκομμένο

Οδηγίες

Χτυπήστε το πέστο, το ξύδι, το λάδι, το αλάτι και το πιπέρι σε ένα μεγάλο μπολ. Βάλτε 4 κουταλιές της σούπας από το μείγμα σε ένα μικρό μπολ και αφήστε και τα δύο μπολ στην άκρη.

Ζεστάνετε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Προσθέστε τις γαρίδες και μαγειρέψτε, ανακατεύοντας, μέχρι να ψηθούν ελαφρά με λίγο χρώμα, για 4 έως 5 λεπτά. Τοποθετήστε τις σε ένα πιάτο.

Προσθέστε τη ρόκα και την κινόα στο μεγάλο μπολ με τη βινεγκρέτ και ανακατέψτε για να καλυφθούν. Μοιράστε το μείγμα ρόκας σε 4 μπολ. Γαρνίρετε με ντομάτες, αβοκάντο και γαρίδες.

Περιχύστε κάθε μπολ με 1 κουταλιά της σούπας από το μείγμα πέστο που έχετε κρατήσει.

