Πάτρα: Δρόμοι πνιγμένοι στα σκουπίδια στην Τέρψη- Αγανάκτηση των κατοίκων

Στην Τέρψη, οι κάτοικοι βιώνουν καθημερινά τις δυσκολίες που προκαλούν τα συσσωρευμένα σκουπίδια στους δρόμους της γειτονιάς τους.

Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την παρατεταμένη αδιαφορία και την αδράνεια των υπευθύνων. Με τα δικά τους λόγια περιγράφουν την καθημερινή ταλαιπωρία, την ανησυχία για την υγεία τους και την ανάγκη για άμεση παρέμβαση, ώστε να αποκατασταθεί η τάξη και να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η καθαριότητα στη γειτονιά τους.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής:

«Στην περιοχή του Ικονίου και της Παπαναστασίου, στην Τέρψη της Πάτρας, εδώ και τρεις μήνες παρατηρείται σοβαρό πρόβλημα με συσσωρευμένα σκουπίδια και μπάζα που έχουν γεμίσει τους δρόμους.

Τα απορρίμματα όχι μόνο εμποδίζουν την κυκλοφορία, αλλά αποτελούν και εστίες μικροβίων, προκαλώντας έντονη δυσοσμία και κινδύνους για την υγεία των κατοίκων. Παρά τις επανειλημμένες κλήσεις των γειτόνων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και την Πολιτική Προστασία, το πρόβλημα παραμένει άλυτο τους τελευταίους τρεις μήνες».