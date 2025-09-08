Back to Top
Τέμπη
Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη σημερινή φονική τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ.

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών για την φονική επίθεση στην Ιερουσαλήμ.

«Υπάρχει επείγουσα ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης για την επίτευξη σταθερότητας και ευημερίας και τον τερματισμό του κύκλου της βίας».

