Γιάννης Μπέζος: «Οι καλλιτέχνες δεν δικαιούνται να λένε "κουράστηκα"- Τους λέω: Πηγαίνετε στην οικοδομή να ξεκουραστείτε»

Όσον αφορά στη στάση του απέναντι στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται, ο Γιάννης Μπέζος διευκρίνισε: «Συμπεριφέρομαι δικτατορικά με την καλή έννοια, αναφέρονται όλοι σ’ εμένα. Εφόσον η δουλειά μου ζητάει κάτι παραπάνω, είμαι υποχρεωμένος να φερθώ ελέγχοντας τους ανθρώπους και όχι καταπιέζοντάς τους. Και σας διαβεβαιώ ότι οι άνθρωποι περνάνε μια χαρά μαζί μου, ακριβώς γιατί δεν είναι σκορποχώρι».

«Καμιά φορά ακούω στο γύρισμα ή στην πρόβα “κουράστηκα”. Τους λέω “Να πάτε στην οικοδομή να ξεκουραστείτε”. Οι καλλιτέχνες δεν δικαιούνται να λένε κουράστηκα», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Το ’Χουμε», το απόγευμα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου.

Μεταξύ άλλων ο Γιάννης Μπέζος υποστήριξε ότι η επιτυχία στην τηλεόραση δεν μετριέται από τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά σχετίζεται με το αν η επιθυμία των δημιουργών εκείνη του κοινού.

Πιο συγκεκριμένα, σχολίασε: «Είναι κλισέ ότι ο κόσμος θέλει να γελάσει, λες και πέρσι ήθελε να κλαίει. Το θέμα είναι το πώς και είναι δική μας ευθύνη, όχι του κοινού. Όταν η επιθυμία μας ταυτίζεται με εκείνη του κοινού, είναι αυτό που ονομάζουμε επιτυχία. Επιτυχία δεν είναι τα νούμερα της τηλεόρασης, γιατί ο κόσμος έβλεπε, βλέπει και θα βλέπει ανοησίες. Κι εγώ καταναλώνω ανοησίες για να γελάσω και να χλευάσω, αυτό καταγράφεται και στα νούμερα, αλλά δεν σημαίνει ότι θα το πάρω τοις μετρητοίς, πρέπει πρώτα εμείς να κάνουμε καλά τη δουλειά μας».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός εξήγησε ότι η επικαιρότητα δεν αφήνει ανεπηρέαστη την ψυχολογία του. Όπως δήλωσε: «Με επηρεάζει το πολεμικό κλίμα παγκοσμίως. Δυστυχώς δεν βλέπω να λύνονται οι συγκρούσεις και αυτό δημιουργεί ένα κλίμα ζοφερό. Τα εγχώρια θέματα με τις κομπίνες αγγίζουν πια το όριο του φαιδρού, του κωμικού. Να κάνουν καλά τη δουλειά τους η αστυνομία και οι γραφειοκράτες. Δεν χρειάζεται να πέσει ένα χέρι από τον ουρανό να μας βοηθήσει, δεν θέλουμε να το κάνουμε».