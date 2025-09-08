Μποϊκοτάζ σε ισραηλινές εταιρείες παραγωγής από 1.200 κινηματογραφιστές- Μεταξύ τους και ο Λάνθιμος

Περισσότεροι από 1.200 επαγγελματίες του κινηματογράφου – σκηνοθέτες, ηθοποιοί, παραγωγοί και τεχνικοί – συνυπογράφουν κοινή επιστολή με την οποία δηλώνουν ότι δεν θα προβάλλουν ταινίες, δεν θα συμμετέχουν και δεν θα συνεργάζονται με ισραηλινά κινηματογραφικά ιδρύματα, όπως φεστιβάλ, τηλεοπτικά δίκτυα και εταιρείες παραγωγής, «που εμπλέκονται στη γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού λαού».

Στους υπογράφοντες περιλαμβάνονται κορυφαία ονόματα της διεθνούς και ελληνικής κινηματογραφικής σκηνής, όπως οι Γιώργος Λάνθιμος, Γιώργος Ζώης, Αγγελική Παπούλια, Άβα ΝτουΒερνέ, Άνταμ ΜακΚέι, Μπουτς Ράιλι, Έμμα Σέλιγκμαν, Τζόσουα Όπενχαϊμερ, Μάικ Λι, καθώς και ηθοποιοί όπως οι Όλιβια Κόλμαν, Ριζ Άχμεντ, Μαρκ Ράφαλο, Τίλντα Σουίντον, Χαβιέ Μπαρντέμ, Τζος Ο’ Κόνορ, Μελίσα Μπαρέρα, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Σίνθια Νίξον και πολλοί άλλοι.

Οι 1.200 επαγγελματίες του κινηματογράφου επισημαίνουν ότι η απόφασή τους αποτελεί απάντηση στο κάλεσμα Παλαιστίνιων κινηματογραφιστών, οι οποίοι ζητούν από τη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα να μη σιωπήσει, να μην αποδεχτεί τον ρατσισμό και να πράξει «ό,τι είναι ανθρώπινα δυνατό» για να σταματήσει η συνενοχή στην καταπίεση των Παλαιστινίων.

Η επιστολή

«Ως κινηματογραφιστές, ηθοποιοί και εργαζόμενοι της βιομηχανίας κινηματογράφου αναγνωρίζουμε τη δύναμη του κινηματογράφου να διαμορφώνει τις αντιλήψεις. Σε αυτή την επείγουσα στιγμή κρίσης, όπου πολλές από τις κυβερνήσεις μας επιτρέπουν τη σφαγή στη Γάζα, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην γίνουμε συνεργοί σε αυτήν την αδυσώπητη φρίκη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του κόσμου, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, έχει αποφανθεί ότι υπάρχει πιθανός κίνδυνος γενοκτονίας στη Γάζα και ότι η κατοχή και το απαρτχάιντ του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων είναι παράνομα. Η στήριξη στην ισότητα, τη δικαιοσύνη και την ελευθερία για όλους τους ανθρώπους είναι ένα βαθύ ηθικό καθήκον που κανείς από εμάς δεν μπορεί να αγνοήσει. Έτσι, πρέπει να μιλήσουμε τώρα για όσα έχουν προκληθεί στον παλαιστινιακό λαό.

Απαντάμε στην έκκληση των Παλαιστινίων κινηματογραφιστών, οι οποίοι ζήτησαν από τη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία να μην σιωπήσει, να μην δεχθεί τον ρατσισμό και να “κάνει ό,τι είναι ανθρώπινα δυνατό” για να σταματήσει η συνέργεια στην καταπίεσή τους.

Εμπνευσμένοι από την πρωτοβουλία Filmmakers United Against Apartheid που αρνήθηκαν να προβάλουν τις ταινίες τους στη Νότια Αφρική του απαρτχάιντ, δεσμευόμαστε να μην προβάλουμε ταινίες, να μην συμμετέχουμε ή να μην συνεργαστούμε με ισραηλινά κινηματογραφικά ιδρύματα—συμπεριλαμβανομένων φεστιβάλ, κινηματογράφων, τηλεοπτικών σταθμών και εταιρειών παραγωγής —που εμπλέκονται στη γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού λαού. Παραδείγματα αποτελούν το “ξέπλυμα” και τη δικαιολόγηση γενοκτονίας, και/ή τη συνεργασία με την κυβέρνηση που τα διαπράττει».