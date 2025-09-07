Οργή στην Ουκρανία για το φονικό ρωσικό χτύπημα - “Ζούμε από επίθεση σε επίθεση”, σοκάρουν οι μαρτυρίες

Ένα βρέφος ήταν ανάμεσα στους ανθρώπους που σκοτώθηκαν από πλήγματα σε αρκετές πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα, η οποία βρισκόταν υπό συναγερμό αεροπορικής επιδρομής για 11 ώρες, σύμφωνα με το δημαρχείο του Κιέβου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε στο X ότι συνολικά τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν σε όλη την Ουκρανία την Κυριακή.

Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη εναέρια επίθεση από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, εκτοξεύοντας περισσότερα από 800 drones και πλήττοντας για πρώτη φορά κυβερνητικό κτίριο στο Κίεβο.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Kyiv greets the dawn in smoke and fire... The morning that should have been quiet and peaceful turned into pain and tears. Russian missiles brought death and suffering to Kyiv. This cannot be forgotten. This cannot be forgiven. <a href="https://twitter.com/hashtag/Kiev?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Kiev</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/StandWithUkraine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#StandWithUkraine</a> <a href="https://t.co/z5Bz5DFNkS">pic.twitter.com/z5Bz5DFNkS</a></p>— Oleksandr Koval (@DigitalArtKyiv) <a href="https://twitter.com/DigitalArtKyiv/status/1964587577673142619?ref_src=twsrc%5Etfw">September 7, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση «ποταπή», λέγοντας ότι «τέτοιες δολοφονίες τώρα, όταν η πραγματική διπλωματία θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει εδώ και καιρό, είναι ένα εσκεμμένο έγκλημα και μια παράταση του πολέμου». «Ο κόσμος μπορεί να σταματήσει τους εγκληματίες του Κρεμλίνου από το να σκοτώνουν, το μόνο που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση»,τόνισε.

Οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν συνολικά 810 drones, τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους και εννέα πυραύλους κρουζ, σύμφωνα με την Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Αν και οι περισσότεροι καταρρίφθηκαν από την αεράμυνα, 54 drones και εννέα πύραυλοι χτύπησαν στόχους σε όλη τη χώρα, δήλωσε η αεροπορία. Ο αριθμός αυτός ξεπερνά την επίθεση του Ιουλίου που ήταν μέχρι τώρα η μεγαλύτερη του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε με την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.Η επίθεση σημειώθηκε μετά από πρόσφατες προσπάθειες των δυτικών συμμάχων του Κιέβου να μεσολαβήσουν για μια ειρηνευτική συμφωνία.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Kiev?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Kiev</a> this morning <a href="https://t.co/NKHVzNFfoV">pic.twitter.com/NKHVzNFfoV</a></p>— Medan (@sumnjam) <a href="https://twitter.com/sumnjam/status/1964568593141813718?ref_src=twsrc%5Etfw">September 7, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι τυχόν δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία θα θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι προς εξόντωση», μία ημέρα μετά την ανακοίνωση ότι δεκάδες δυτικές χώρες δεσμεύτηκαν να συνεισφέρουν σε πιθανή ειρηνευτική δύναμη εφόσον συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριένκο χαρακτήρισε την επίθεση «μαζική», λέγοντας ότι επλήγησαν οι πόλεις Κριβίι Ριχ, Ντνίπρο, Κρεμεντσούκ και Οδησσός, καθώς και το Κίεβο.

Στην πρωτεύουσα, χτυπήθηκε το κτίριο που στεγάζει το γραφείο του πρωθυπουργού, καθώς και ορισμένα υπουργεία. «Για πρώτη φορά, το Κυβερνητικό κτίριο, η στέγη και οι πάνω όροφοι υπέστησαν ζημιές από τις εχθρικές επιθέσεις. Οι διασώστες σβήνουν τη φωτιά. Τους ευχαριστώ για τη δουλειά τους», δήλωσε η Σβιριένκο.

Το κτίριο βρίσκεται στην κυβερνητική συνοικία του Κιέβου, δίπλα στο κοινοβούλιο και κοντά στο προεδρικό γραφείο.

«Θα ξαναχτίσουμε τα κτίρια. Αλλά οι ζωές που χάθηκαν δεν μπορούν να επιστραφούν. Κάθε μέρα, ο εχθρός τρομοκρατεί και σκοτώνει τους ανθρώπους μας σε όλη τη χώρα», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Άμυνας Ντένις Σμύχαλ δήλωσε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με θέμα την «ενίσχυση της αεράμυνας και την αύξηση της ικανότητας της Ουκρανίας να απαντά με χτυπήματα βαθιά στην επικράτεια της Ρωσίας».

Η Ουκρανία δήλωσε ότι επιτέθηκε σε δύο ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις τη νύχτα, στις περιοχές Μπριανσκ και Κρασνοντάρ.

Οι άμαχοι στο στόχαστρο

Διασώστες εντόπισαν τη σορό ενός βρέφους κάτω από τα συντρίμμια κτιρίου στη δυτική συνοικία Σβιατοσίνσκι του Κιέβου, δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Το παιδί ήταν κάτω του ενός έτους,σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος είπε ότι σκοτώθηκε επίσης μια νεαρή γυναίκα.

Μία εννιαώροφη πολυκατοικία στη Σβιατοσίνσκι «υπέστη σοβαρές ζημιές», είπε ο Κλίτσκο σε ανάρτησή του στο Telegram, προσθέτοντας ότι τέσσερις όροφοι «καταστράφηκαν εν μέρει». «Επίσης, στη Σβιατοσίνσκι, επλήγη μια 16ώροφη πολυκατοικία, όπου εκδηλώθηκε φωτιά στον 15ο και 16ο όροφο», ανέφερε. Πυρκαγιές ξέσπασαν και σε δύο ακόμα πολυώροφα κτίρια στην ίδια περιοχή, καθώς και σε άλλο κτίριο στην ανατολική συνοικία Νταρνίτσκι.

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Ουκρανίας, η οποία χαρακτήρισε τις επιθέσεις στην πρωτεύουσα «μαζικές». Η υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που δείχνουν κτίρια με μεγάλες τρύπες στον κορμό τους και πυροσβέστες να επιχειρούν στα σημεία.

Η επίθεση έπληξε επίσης μια γέφυρα στον Κρεμεντσούκ, στον ποταμό Δνείπερο, σε μια σπάνια επιδρομή μακριά από το μέτωπο. Η γέφυρα αποτελεί κύριο πέρασμα πάνω από τον ποταμό που χωρίζει τη χώρα σε ανατολική και δυτική όχθη.

“Ζούμε από επίθεση σε επίθεση”

Οι κάτοικοι τρομοκρατήθηκαν από την επίθεση, με ορισμένους να δηλώνουν στο CNN ότι ήταν η πιο τρομακτική μέχρι στιγμής. Η Γιούλια, κάτοικος της περιοχής, είπε στο διεθνέ μέσο ενημέρωσης ότι ξύπνησε από εκρήξεις που άφησαν βουητό στα αυτιά της ενώ το κτίριό της σείστηκε. «Όλοι αισθάνονται το ίδιο, όλοι τρέμουν, όλοι ελπίζουν ότι θα περάσει από πάνω τους και δεν θα τους χτυπήσει. Δεν νιώθουμε τίποτα πια, παρά μόνο θυμό», είπε.

Η Όλγα Μπιλιασόβα, που ζει κοντά σε ένα από τα κτίρια που επλήγησαν, είπε ότι «σε όλη αυτή την τετραετία πολέμου, ήταν η πρώτη φορά που φοβηθήκαμε τόσο πολύ». «Έτσι ζούμε, από επίθεση σε επίθεση, από χτύπημα σε χτύπημα», πρόσθεσε.

Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, ο 24χρονος Ρομάν περιγράφει πώς ξύπνησε από τις εκρήξεις. «Το δεύτερο ή τρίτο drone χτύπησε το κτίριο όπου μένω. Και το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές», εξηγεί. Αν τμήμα του κτιρίου στο οποίο διαμένει ο ίδιος δεν επλήγη άμεσα, ο Ρομάν λέει ότι τα παράθυρά του βλέπουν προς την πλευρά του κτιρίου που χτυπήθηκε από το drone. «Έτσι, μπορούσα να δω και να ακούσω τα πάντα», θυμάται.

Ο Ολέξι, που ζει στο ίδιο κτίριο, είπε στο Reuters ότι «το πρώτο drone Shahed έπεσε κάπου κοντά και αυτό με ανησύχησε. Έτσι πήγα να τσεκάρω τη γυναίκα μου και το μωρό μας. Και τότε ήταν που ένα drone Shahed χτύπησε ένα διπλανό κτίριο».

«Άκουσα τον ήχο της πτώσης του και μετά ακολούθησε έκρηξη, σπίθες, θραύσματα γυαλιού και κουρτίνες έπεσαν πάνω μας», λέει. «Φοβήθηκα πάρα πολύ», θυμάται. «Μαζέψαμε πράγματα και πήγαμε στον διάδρομο. Όλα συνέβησαν εντελώς απροσδόκητα. Είναι πολύ δύσκολο να το ξεπεράσουμε».

“Το Κρεμλίνο ποδοπατά το διεθνές δίκαιο και σκοτώνει αδιάκριτα”

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε την επίθεση, λέγοντας σε ανάρτηση στο X ότι η Ρωσία «βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στη λογική του πολέμου και της τρομοκρατίας». «Στο πλευρό της Ουκρανίας, θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα πάντα ώστε να επικρατήσει μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη», έγραψε ενώ είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «για άλλη μια φορά, το Κρεμλίνο χλευάζει τη διπλωματία, ποδοπατά το διεθνές δίκαιο και σκοτώνει αδιάκριτα».

Η επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε στο X ότι η Ευρώπη στέκεται «πλήρως στο πλευρό της Ουκρανίας», προσθέτοντας ότι «ενισχύουμε τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, οικοδομούμε μόνιμες εγγυήσεις ασφαλείας και αυστηροποιούμε τις κυρώσεις για να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, κατηγόρησε τον Πούτιν όχι μόνο ότι ξεκίνησε τον πόλεμο, όταν η Μόσχα εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή στο Κίεβο το 2022, αλλά και ότι «επιλέγει να τον συνεχίσει».

«Πρέπει να μείνουμε σταθεροί: να ενισχύσουμε την άμυνα της Ουκρανίας και να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία μέσω πρόσθετων κυρώσεων, σε στενό συντονισμό με τους συμμάχους και τους εταίρους μας», πρόσθεσε ο Κόστα.

Από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερδήλωσε σήμερα σοκαρισμένος από την αεροπορική επίθεση της Ρωσίας. “Είμαι σοκαρισμένος από την τελευταία βάρβαρη επίθεση που έγινε στη διάρκεια της νύχτας κατά του Κιέβου και σε όλη την Ουκρανία, η οποία σκότωσε αμάχους κι έπληξε υποδομές”, ανέφερε ο Στάρμερ σε μία ανακοίνωσή του. “Για πρώτη φορά, επλήγη η καρδιά της κυβέρνησης της Ουκρανίας. Αυτές οι δειλές επιθέσεις δείχνουν ότι (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν) πιστεύει ότι μπορεί να ενεργεί με ατιμωρησία. Δεν είναι σοβαρός σχετικά με την ειρήνη”.

Η Νορβηγία καλεί να ενταθεί η πίεση προς τη Ρωσία ώστε «να σταματήσει αυτή η επιθετικότητα». Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Έσπεν Μπαρθ Άιντε, καταδίκασε τις νυχτερινές επιθέσεις, λέγοντας ότι «για άλλη μια φορά, οι άμαχοι υποφέρουν».

«Οι επιθέσεις υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη για κατάπαυση του πυρός», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας, Ελίνα Βάλτονεν.

Ο ΥΠΕΞ της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες, εξέφρασε την αλληλεγγύη του στις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών, καθώς και στην ουκρανική κυβέρνηση και τον λαό της χώρας.