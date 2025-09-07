Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Χαλκιδική - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (7/9) στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Ήχησε το 112

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαγομάνδρα της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 112.