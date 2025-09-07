Back to Top
Θεσσαλονίκη: Περιστατικό με πυροβολισμό στον Εύοσμο

Αναζητούνται οι δράστες

Περιστατικό με πυροβολισμό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (6/7) έξω από μαγαζί σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το συμβάν σημειώθηκε στον Εύοσμο, όπου άγνωστοι δράστες, οι οποίοι επέβαιναν σε διαφορετικά αυτοκίνητα βρέθηκαν έξω από μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ο ένας εξ’ αυτών πυροβόλησε στην πόρτα του μαγαζιού για εκφοβισμό.

 Στη συνέχεια, οι δράστες έσυραν με τη βία ένα άτομο 20 ετών από το εσωτερικό του καταστήματος σε ένα όχημα. Ο 20χρονος, στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι γνωστός στις Αρχές.

 Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

