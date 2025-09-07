Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Mαχαιρώματα στα Χανιά: Με τραύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο δύο άνδρες

Mαχαιρώματα στα Χανιά: Με τραύματα μεταφ...

Δέθηκαν επίθεση σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης

Με τραύματα από μαχαίρι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων δύο αλλοδαποί ύστερα από επίθεση που δέχτηκαν εντός της οικίας που διαμένουν στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα, πίσω από το σταθμό ΚΤΕΛ.

Το επεισόδιο έγινε νωρίς το μεσημέρι σε διαμέρισμα πολυκατοικίας  όταν οι δράστες άγνωστης προς το παρόν ταυτότητας και στοιχείων, επιτέθηκαν στα δύο θύματα προκαλώντας τους απανωτά χτυπήματα.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, μετά επίθεση οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, οι αστυνομικοί τους αναζητούν, ενώ συνάδελφοι τους ερευνούν τις συνθήκες οι οποίες οδήγησαν στο αιματηρό συμβάν.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας, είπε πως οι δύο άνδρες θύματα, φέρουν πολλαπλά τραύματα, αυτή την ώρα βρίσκονται στον αξονικο τομογράφο, δεν κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά είναι σοβαρά τα τραύματα.

 

Ειδήσεις Τώρα

Πετροχώρι Θέρμου: Βαρύ πένθος για τον θάνατο 42χρονου

Mercury Psillakis: Προσπάθησε να σώσει τους φίλους του από τον καρχαρία

Νεκρός 76χρονος λουόμενος στους Νέους Πόρους

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Χανιά Μαχαιρώματα

Ειδήσεις