Πετροχώρι Θέρμου: Βαρύ πένθος για τον θάνατο 42χρονου

Έφυγε από τη ζωή ο Στέφανος Γκαβέρας
Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει το Πετροχώρι Θέρμου, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών ο Στέφανος Γκαβέρας.
Ο εκλιπών «έσβησε» το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, ύστερα από ολιγοήμερη νοσηλεία, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του.
Η κηδεία του θα τελεστεί την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στις 3:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πετροχωρίου, όπου συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί θα του πουν το τελευταίο «αντίο».
πηγή thermonews.gr
