Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου

Σήμερα γεννάται η δόξα και το κήρυγμα των Προφητών
8 Σεπτεμβρίου σήμερα, και η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει το γενέσιο της Θεοτόκου.
Σύμφωνα με την παράδοση, η Παναγία γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ από την Άννα και τον Ιωακείμ.
Οι Ιωακείμ και Άννα προσεύχονταν καθημερινά να αποκτήσουν ένα παιδί. Ο Θεός εισάκουσε τις προσευχές τους και έκανε πραγματικότητα το αίτημά τους: τους αξίωσε να φέρουν στον κόσμο την Υπεραγία Θεοτόκο.
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμώνται επίσης:
Η Σύναξη της Παναγίας της Τσαμπίκας στην Ρόδο
Η Σύναξη της Παναγιάς της Γοργοεπηκόου στην Μάνδρα Αττικής
H Σύναξη της Παναγίας της Καλαμιώτισσας
Η Σύναξη της Παναγίας της Σκιάδι στην Ρόδο
Ο Άγιος Αθανάσιος ο Κουλακιώτης ο Νεομάρτυρας εν Θεσσαλονίκη
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr