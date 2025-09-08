Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου

8 Σεπτεμβρίου σήμερα, και η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει το γενέσιο της Θεοτόκου.

Σύμφωνα με την παράδοση, η Παναγία γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ από την Άννα και τον Ιωακείμ.

Οι Ιωακείμ και Άννα προσεύχονταν καθημερινά να αποκτήσουν ένα παιδί. Ο Θεός εισάκουσε τις προσευχές τους και έκανε πραγματικότητα το αίτημά τους: τους αξίωσε να φέρουν στον κόσμο την Υπεραγία Θεοτόκο.

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμώνται επίσης:

Η Σύναξη της Παναγίας της Τσαμπίκας στην Ρόδο

Η Σύναξη της Παναγιάς της Γοργοεπηκόου στην Μάνδρα Αττικής

H Σύναξη της Παναγίας της Καλαμιώτισσας

Η Σύναξη της Παναγίας της Σκιάδι στην Ρόδο

Ο Άγιος Αθανάσιος ο Κουλακιώτης ο Νεομάρτυρας εν Θεσσαλονίκη