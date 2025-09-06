ΔΕΘ 2025: Σε εξέλιξη οι διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη - "Φρούριο" το κέντρο

Ραντεβού στους δρόμους της Θεσσαλονίκης έδωσαν συνδικαλιστικές οργανώσεις, σωματεία εργαζομένων, συλλογικότητες, φοιτητικοί σύλλογοι κ.ά., με φόντο την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ.

Τα κύρια αιτήματα των φετινών κινητοποιήσεων αφορούν την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση, αλλά και ζητήματα όπως την τραγωδία στα Τέμπη και τον πόλεμο που μαίνεται στη Γάζα.

Συγκεκριμένα, από τις 17:30, εργατικά συνδικάτα και φορείς της Βόρειας Ελλάδας του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία της ΧΑΝΘ, καθώς και φοιτητές, ενώ το «παρών» δίνει και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Από τις 18:00 μέλη των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ βρίσκονται στο Άγαλμα του Βενιζέλου όπου θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν πορεία διαμαρτυρίας.

Αντίστοιχα, μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι έχουν συγκεντρωθεί στην Πλατεία Λευκού Πύργου διαμαρτυρόμενοι για το κόστος παραγωγής και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων.

Ραντεβού στην Καμάρα έχουν δώσει και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Παράληλα υπάρχει κάλεσμα ώστε να συγκεντρωθούν στην Πλατεία της ΧΑΝΘ συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Για τις 7 μ.μ. υπάρχει διαδικτυακό κάλεσμα στον Λευκό Πύργο από άτομα προσκείμενα στον πατριωτικό χώρο (διαμαρτύρονται, όπως αναφέρουν, για τον «Προσωπικό Αριθμό και την παράνομη μετανάστευση»)

Κλειστοί έξι σταθμοί του μετρό

Υπενθυμίζεται ότι από τις 15:00 έχουν κλείσει έξι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για την 89η ΔΕΘ. Οι προσωρινές τροποποιήσεις στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών. Πρόκειται για τους σταθμούς «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου». Οι συρμοί θα διέρχονται κανονικά, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιούν στάσεις στα συγκεκριμένα σημεία. Η επαναλειτουργία τους θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.