Σκληρή επίθεση Ζελένσκι σε Πούτιν:«Είναι τρομοκράτης, αν θέλει, ας έρθει αυτός στο Κίεβο»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο ABC News μίλησε για την απόφασή του να απορρίψει την πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να μεταβεί στη Μόσχα για να συζητήσουν μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

«Δεν μπορώ να πάω στη Μόσχα όταν η χώρα μου δέχεται πυραυλικές επιθέσεις και πλήγματα κάθε μέρα. Δεν μπορώ να πάω στην πρωτεύουσα αυτού του τρομοκράτη», είπε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος, συμπληρώνοντας: «Μπορεί να έρθει εκείνος στο Κίεβο».

Παράλληλα ο Ζελένσκι επανέλαβε πολλές φορές ότι ο Πούτιν δεν επιδιώκει πραγματικά μια συνάντηση μαζί του, καθώς συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία.