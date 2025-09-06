Σκληρή επίθεση Ζελένσκι σε Πούτιν:«Είναι τρομοκράτης, αν θέλει, ας έρθει αυτός στο Κίεβο»

Ο Ουκρανός πρόεδρος απορρίπτει πρόταση για συνάντηση στη Μόσχα
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο ABC News μίλησε για την απόφασή του να απορρίψει την πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να μεταβεί στη Μόσχα για να συζητήσουν μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.
«Δεν μπορώ να πάω στη Μόσχα όταν η χώρα μου δέχεται πυραυλικές επιθέσεις και πλήγματα κάθε μέρα. Δεν μπορώ να πάω στην πρωτεύουσα αυτού του τρομοκράτη», είπε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος, συμπληρώνοντας: «Μπορεί να έρθει εκείνος στο Κίεβο».
Παράλληλα ο Ζελένσκι επανέλαβε πολλές φορές ότι ο Πούτιν δεν επιδιώκει πραγματικά μια συνάντηση μαζί του, καθώς συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Η πρόσκληση Πούτιν στη Ρωσία
Ο Ρώσος πρόεδρος είχε δηλώσει την Τετάρτη ότι «ποτέ δεν ήταν αντίθετος σε μια συνάντηση με τον Ζελένσκι» και προσκάλεσε τον Ουκρανό πρόεδρο στη Μόσχα. Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχιζε τις πιέσεις για συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να μεσολαβήσει για ειρηνευτική συμφωνία. «Στο τέλος, θα τους βάλω τους δύο σε ένα δωμάτιο», είχε δηλώσει τον Αύγουστο στο Fox News.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr