Πούτιν: Να έρθει στη Μόσχα- Απαράδεκτη πρόταση, λέει ο Ζελένσκι

Το Κίεβο απέρριψε ως «απαράδεκτη» την πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα.

Ειδικότερα, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, σχολιάζοντας την πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση ηγετών στη Μόσχα, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος «κάνει απαράδεκτες προτάσεις».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής επτά χώρες έχουν προσφερθεί να φιλοξενήσουν μια ενδεχόμενη συνάντηση των ηγετών.

«Αυτές είναι σοβαρές προτάσεις και ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για παρόμοιες συναντήσεις σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή», έγραψε σε ανάρτηση του στο Χ. «Ωστόσο, ο Πούτιν συνεχίζει να τα βάζει με τους πάντες κάνοντας εν γνώσει του απαράδεκτες προτάσεις».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκαθάρισε σήμερα ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αρκεί η συνάντηση να είναι «καλά προετοιμασμένη», ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι συζήτησε το ενδεχόμενο αυτό και με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο Ρώσος πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν είναι πρόθυμος να έχει απευθείας επαφή με τον Ουκρανό ηγέτη, σημείωσε πως δεν απορρίπτει μια τέτοια πιθανότητα, αλλά τόνισε ότι χρειάζεται να υπάρχει «νόημα» και ουσιαστικό περιεχόμενο στη συνάντηση: «Ποτέ δεν έχω αρνηθεί να το κάνω, εάν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ας έρθει ο Ζελένσκι στη Μόσχα και η συνάντηση θα γίνει» είπε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι συζήτησε το ενδεχόμενο αυτό με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, του έθεσε το ερώτημα αν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση. «Και μάλιστα, ο Ντόναλντ με ρώτησε εάν είναι δυνατόν και είπε πως είναι. Απάντησα: ας έρθει στη Μόσχα» σημείωσε ο Πούτιν.