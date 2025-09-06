Στη διαμαρτυρία των ενστόλων στη Θεσσαλονίκη η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας έδωσε το παρών στο συλλαλητήριο των ενστόλων που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη χθες.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει: Σύσσωμο το Προεδρείο και μέλη της Ένωσης μας, συμμετείχαν στην πανελλαδική διαμαρτυρία των ενστόλων στην Θεσσαλονίκη, ζητώντας από την Πολιτεία ουσιαστική στήριξη και έμπρακτη αναγνώριση του έργου μας.

Διεκδικούμε:

§ Επαναφορά των μισθών, όπως ρητά επιβάλλουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

§ Ουσιαστική θεσμοθέτηση του επικίνδυνου της εργασίας.

§ Εκσυγχρονισμό του στόλου των οχημάτων και μέσων ατομικής προστασίας.

§ Νέες προσλήψεις, σύγχρονη εκπαίδευση και ουσιαστική ψυχολογική υποστήριξη.

Τα αιτήματα μας δεν είναι «προνόμια», αλλά τα αυτονόητα για αξιοπρεπή διαβίωση και στήριξη της αποστολής μας!