Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Στη διαμαρτυρία των ενστόλων στη Θεσσαλονίκη η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας

Στη διαμαρτυρία των ενστόλων στη Θεσσαλο...

Τα αιτήματα

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας έδωσε το παρών στο συλλαλητήριο των ενστόλων που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη χθες.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει: Σύσσωμο το Προεδρείο και μέλη της Ένωσης μας, συμμετείχαν στην πανελλαδική διαμαρτυρία των ενστόλων στην Θεσσαλονίκη, ζητώντας από την Πολιτεία ουσιαστική στήριξη και έμπρακτη αναγνώριση του έργου μας.

Διεκδικούμε:

§  Επαναφορά των μισθών, όπως ρητά επιβάλλουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

§  Ουσιαστική θεσμοθέτηση του  επικίνδυνου της εργασίας.  

§  Εκσυγχρονισμό του στόλου των οχημάτων  και μέσων ατομικής προστασίας.

§  Νέες προσλήψεις, σύγχρονη εκπαίδευση και ουσιαστική ψυχολογική υποστήριξη.

Τα αιτήματα μας δεν είναι «προνόμια», αλλά τα αυτονόητα για  αξιοπρεπή διαβίωση και στήριξη της αποστολής μας!

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Τροχαίο με εγκλωβισμό στην Πλαζ- Εξετράπη αυτοκίνητο

Kρήτη: 37χρονος χάρισε ζωή με τον θάνατό του

Πύργος: Σοβαρό τροχαίο στην Πύργου - Κυπαρισσίας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΔΕΘ Θεσσαλονίκη Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαϊας

Ειδήσεις