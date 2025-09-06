Γιώργος Καπουτζίδης: «Υπάρχει κάποιος που με έκανε να μη φοβάμαι»- Η αφιέρωση στον σύντροφό του

Μια δημόσια αφιέρωση στον σύντροφό του έκανε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο δημιουργός της σειράς «Παρά Πέντε» βρέθηκε στο θέατρο Άλσος το βράδυ της Παρασκευής (05-09-2025) και από τη σκηνή εξωτερίκευσε τα όσα αισθάνεται για τον σύντροφό του. Έναν άνθρωπο, που όπως είπε, τον έκανε να μη φοβάται. Μια αφιέρωση που καταγράφηκε σε βίντεο.

«Αυτή την περίοδο όμως, υπάρχει κάποιος που με έκανε να μη φοβάμαι το για πάντα! Και στα 53 που είμαι, το για πάντα δεν είναι τόσο πολύ… Το έχω φάει το μισό και μένει λίγο…» είπε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης στη σκηνή του θέατρου Άλσους.

Ο δημιουργός συνέχισε: «Μη το πείτε στον Μπιμπίλα ότι είπα τέτοιο πράγμα, ετοιμάζει τα ποσταρίσματα! Οπότε, θα πω αυτό το τραγούδι, θα του το τραγουδήσω – δεν είναι εδώ, μην ψάχνετε τραπέζια – με την ελπίδα και με την πίστη ότι θα μπορώ να του το τραγουδάω για πάντα» ήταν τα λόγια του σεναριογράφου, ηθοποιού και παρουσιαστή.