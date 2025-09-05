Κέιτ Μίντλετον: Η νέα εμφάνιση με ξανθά μαλλιά μετά τη μάχη με τον καρκίνο

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέστρεψε στο προσκήνιο με νέο λουκ και χαμηλό προφίλ
Με μια διακριτική αλλά εντυπωσιακή αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της, η Κέιτ Μίντλετον έκανε ακόμη μία δημόσια εμφάνιση μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας της για καρκίνο, συγκεντρώνοντας θετικά σχόλια και το ενδιαφέρον του κοινού.
Η πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίστηκε με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα παιδιά τους στην εκκλησία Crathie Kirk, κοντά στη βασιλική κατοικία Balmoral στη Σκωτία, για την πρώτη κοινή εμφάνιση της βασιλικής οικογένειας μετά τις θερινές διακοπές.
Αν και το στιλ της παρέμεινε χαμηλών τόνων, η σημαντική αλλαγή στα μαλλιά της δεν πέρασε απαρατήρητη: η Κέιτ εμφανίστηκε με την πιο ξανθιά απόχρωση που έχει υιοθετήσει ποτέ, μακριά από τη σκούρα καστανή που είχε στη δημόσια εμφάνισή της στο Γουίμπλεντον τον περασμένο Ιούλιο.
Η πριγκίπισσα είναι γνωστή για τις κομψές αλλά διακριτικές αλλαγές στα μαλλιά της, όπως φιλαρίσματα, αφέλειες τύπου "κουρτίνας" και ξανθές ανταύγειες. Το 2017 είχε δωρίσει ανώνυμα 18 εκατοστά από τα μαλλιά της στον φιλανθρωπικό οργανισμό Little Princess Trust, που δημιουργεί περούκες για παιδιά με απώλεια μαλλιών λόγω καρκινικών θεραπειών.
Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2024, η Κέιτ αποκάλυψε δημόσια ότι υποβαλλόταν σε προληπτική χημειοθεραπεία, ενώ από τον Σεπτέμβριο έχει ανακοινώσει την ολοκλήρωση της θεραπείας της. Τον Ιανουάριο του 2025 δήλωσε πως βρίσκεται σε ύφεση.
Σε πρόσφατη συζήτηση με γυναίκα που βρισκόταν σε θεραπεία, η πριγκίπισσα ανέφερε ότι δεν χρησιμοποίησε το λεγόμενο cold cap – ένα σκουφάκι που περιορίζει την τριχόπτωση κατά τη χημειοθεραπεία. «Μου είπε απλώς ότι δεν το χρησιμοποίησε. Το να χάσει τα μαλλιά της, που είναι τόσο χαρακτηριστικά, θα ήταν φρικτό. Όλοι λατρεύουν τα μαλλιά της!», δήλωσε η συνομιλήτριά της στο περιοδικό People.
