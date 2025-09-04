Διανομή τροφίμων και άλλων ειδών στους πυρόπληκτους Ρομά της Κάτω Αχαΐας

Στο πλευρό των πυρόπληκτων Ρομά της Κάτω Αχαΐας βρέθηκε το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πάτρας, το οποίο μετά από συνεννόηση με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Δυτικής Αχαΐας προχώρησε σε διανομή ειδών πρώτης ανάγκης σε 32 οικογένειες, οι οποίες επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου.

Το πρωί της Πέμπτης 4-9, φορτηγό του ΕΕΣ υπό τις οδηγίες του προέδρου, Δρ Αντώνιου Αυγερινού μετέφερε στον καταυλισμό των Ρομά μεγάλες ποσότητες τροφίμων μακράς διάρκειας (ζάχαρη, όσπρια, ζυμαρικά, αλεύρι, κ.α.), εμφιαλωμένα νερά, είδη κλινοσκεπασμάτων (κουβέρτες, sleeping bag), είδη προσωπικής υγιεινής, κ.α.

Τον Δήμο εκπροσώπησαν ο αντιδήμαρχος, Βασίλης Καρβουνιάρης, η πρόεδρος της Δ.Κ. Κάτω Αχαΐας, Αθανασία Σπανού- Ντεντοπούλου, η αν. προϊσταμένη του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αθανασία Χαντζή και στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά.