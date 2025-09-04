Πάτρα: Συνελήφθη 13χρονος- Μπήκε με άλλους δύο σε μαγαζί κι έκλεψαν κινητά και 200 ευρώ

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας 13χρονος, διότι ενεργώντας από κοινού με ακόμα

δυο ανήλικους, ηλικίας 10 και 11 ετών, εισήλθαν χθες τα ξημερώματα, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αφαίρεσαν τρία κινητά τηλέφωνα

και το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι εκκρεμούσε σε βάρος της

καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αιγίου, με την οποία της είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών, για παραμέληση

εποπτείας ανηλίκου, σύμφωνα με την αστυνομία.



Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του

καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Πατρών, με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης δεκαοχτώ μηνών, για

απόπειρα κλοπής με διάρρηξη από κοινού, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.



Συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδατος

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, σε περιοχή του Αιγίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, πέντε ημεδαποί (δυο γυναίκες – τρεις

άνδρες), διότι στο πλαίσιο ελέγχων με αρμόδια κλιμάκια, διαπιστώθηκε ότι ρευματοδοτούσαν και υδροδοτούσαν παράνομα τις οικίες τους, σύμφωνα με την αστυνομία.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και εξύβριση

Συνελήφθη, χθες το πρωί, σε περιοχή του Αγρινίου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι προχθές το βράδυ, βρισκόμενος σεκατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, απείλησε και εξύβρισε τον ιδιοκτήτη, ενώ στη συνέχεια ο συλληφθείς μετέβη στην οικία του που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση και ενήργησε με χρήση πυροβόλου όπλου

πυροβολισμούς, χωρίς να αναφερθεί κίνδυνος κατά ζωής.



Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στην οικία του κατηγορούμενου βρήκαν και κατέσχεσαν ένα δίκαννο κυνηγετικό όπλο, 23

φυσίγγια και 7 κάλυκες φυσιγγίων κυνηγετικού όπλου.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ



Σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στον Πύργο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης.