Social Hub by Routelab: «Πράσινα Λιμάνια και το Μέλλον της Βιώσιμης Ναυτιλίας»

"Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Social Hub by Routelab με θέμα «Πράσινα Λιμάνια και το Μέλλον της Βιώσιμης Ναυτιλίας», όπου ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε., κ. Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος, συμμετείχε ως ομιλητής στην ενότητα «Ο ρόλος των παράπλευρων υποδομών στην αναπτυξιακή πορεία των λιμένων»" αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΟΛΠΑ και συνεχίζει:

Ο κ. Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος ανέδειξε τη στρατηγική σημασία του λιμανιού της Πάτρας, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο κρατικό λιμάνι της χώρας, επισημαίνοντας ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα διεθνές ευρωπαϊκό λιμάνι αν δεν έχουμε εξασφαλίσει τις συνδυασμένες μεταφορές.

Αναφερόμενος στην κρουαζιέρα, τόνισε ότι η συζήτηση ξεκίνησε την ημέρα που ανακοινώθηκε η ημερομηνία παράδοσης της Ολυμπία Οδού, η οποία ενώνει το λιμάνι με την Αρχαία Ολυμπία, έναν παγκόσμιο προορισμό. Σήμερα, όπως σημείωσε, βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνής διαγωνισμός για την υποπαραχώρηση της υπηρεσίας της Κρουαζιέρας, μια μεγάλη ευκαιρία που πριν λίγα χρόνια δεν υπήρχε καν στον σχεδιασμό.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμανιού με γραμμή ικανή να εξυπηρετεί εμπορευματικές αμαξοστοιχίες. Μια τέτοια εξέλιξη θα δώσει λύση στο εμπορευματικό ζήτημα, καθώς θα επιτρέψει την εξυπηρέτηση πλοίων μεταφοράς κοντέινερς και θα ενισχύσει σημαντικά τα ασυνόδευτα φορτία. Ήδη το λιμάνι της Πάτρας διευρύνει το δίκτυό του πέρα από την Ιταλία, προς νέους προορισμούς όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Γαλλία.

Οι συνδυασμένες μεταφορές μπορούν να λειτουργήσουν αλυσιδωτά και γρήγορα, δημιουργώντας νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την παραγωγή πλούτου. Έτσι, το λιμάνι της Πάτρας καθίσταται πόλος ανάπτυξης, ικανός να συμβάλει καθοριστικά στη βιώσιμη πορεία της χώρας.

Στη συνέχεια στάθηκε στο ζήτημα της συνεργασίας και της βιωσιμότητας:

«Δεν έχω ζήσει εν τοις πράγμασι τον όρο “συνεργασία” όσο καιρό διευθύνω το λιμάνι της Πάτρας. Ο Υπουργός κ. Δήμας είπε ότι η Ολυμπία Οδός για να είναι βιώσιμη θα πρέπει να εξυπηρετεί και τις τοπικές ανάγκες. Στην Πάτρα δεν ξέρουμε κατά πόσο έχουμε ορίσει σωστά τις τοπικές ανάγκες. Είναι πολύ μεγάλη η ανάγκη της έννοιας του διαλόγου, για να μπούμε επιτέλους στην υλοποίηση ενός όρου που λέγεται βιωσιμότητα. Λύσεις υπάρχουν, αρκεί να θέλουμε όλοι να φτάσουμε στη λύση για το κοινό όφελος και όχι για το προσωπικό πολιτικό όφελος».

Τέλος, αναφορά έγινε και στο μέλλον της ενέργειας στα λιμάνια. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη εφαρμογής τεχνολογιών cold ironing, που θα επιτρέπουν τον εφοδιασμό των πλοίων με ηλεκτρική ενέργεια όσο βρίσκονται δεμένα, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές ρύπων. Στο επίκεντρο τέθηκε και η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών, με παράδειγμα το θαλάσσιο αιολικό πάρκο της Κοπεγχάγης. Μια αντίστοιχη λύση, όπως επισημάνθηκε, θα μπορούσε να υλοποιηθεί με το θαλάσσιο Αιολικό Πάρκο στον Πατραϊκό κόλπο, καλύπτοντας ενεργειακές ανάγκες όχι μόνο του λιμανιού αλλά και της πόλης. Πρόκειται για ζητήματα που πρέπει να τεθούν σε διάλογο, ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις με στόχο το κοινό όφελος.