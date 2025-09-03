Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία από ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και ΑΣΠΠΑΜΑ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας (ΤΕΕ) και ο Αχαϊκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων Θαλασσαιμίας (ΑΣΠΠΑΜΑ) ενώνουν τις δυνάμεις τους και σας προσκαλούν σε εθελοντική αιμοδοσία, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, 10:00 - 13:00, στην αίθουσα του ΤΕΕ, 3ων Ναυάρχων 40.

Η αιμοδοσία είναι μια απλή, ασφαλής και ανώδυνη διαδικασία, αλλά η αξία της είναι ανεκτίμητη. Μέσα σε λίγα λεπτά, μπορείς να σώσεις έως και τρεις ζωές! Οι ανάγκες για αίμα στη χώρα μας παραμένουν υψηλές και η συμβολή κάθε εθελοντή αιμοδότη είναι πολύτιμη.

Η δράση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας καλλιέργειας κουλτούρας αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης, με στόχο τη δημιουργία μιας ενεργής κοινότητας που δεν μένει αμέτοχη μπροστά στις ανάγκες της κοινωνίας.

Σου ζητάμε να γίνεις κι εσύ κρίκος στην αλυσίδα της προσφοράς. Ενημέρωσε φίλους και συναδέλφους – έλα να κάνουμε μαζί τη διαφορά!

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού και με όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

Ποιος μπορεί να δώσει αίμα;

Αν είσαι από 18–65 ετών.

Αν είσαι υγιής (Αν λαμβάνεις κάποια φαρμακευτική αγωγή τηλεφώνησε στο Κέντρο αίματος Ρίου 2613 603 668 ή 2613 604 017 και ρώτησε).

Όσοι έχουν κοιμηθεί καλά και έχουν φάει ένα ελαφρύ γεύμα πριν την αιμοδοσία.