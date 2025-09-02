Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 3 & την Πέμπτη 4-9-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΥΡΑ - ΜΑΡΙΝΑ χήρα ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ
ΠΟΛΙΤΗ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3/9/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΜΙΝΙΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 4:30 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΟΛΙΤΗ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΓΝΗ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΡΗΣ
ΣΟΦΙΑ (ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ.) ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email goupos@yahoo.gr
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΓΑΛΑΤΗ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΛΑΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΑΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΟΦΙΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΡ. ΝΤΕΡΜΑ
ΕΤΩΝ 87
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΤΕΡΜΑΣ & ΑΝΤΖΕΛΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ,
ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΕΡΜΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΚΟΝΔΥΛΩ ΝΤΕΡΜΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΕΛΕΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΑΓΓΕΛΙΚΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ : ΙΩΑΝΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
------------------
