Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 3 & την Πέμπτη 4-9-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΥΡΑ - ΜΑΡΙΝΑ χήρα ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ

ΠΟΛΙΤΗ

ΕΤΩΝ 79

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3/9/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΜΙΝΙΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 4:30 Μ.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΓΝΗ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΡΗΣ

ΣΟΦΙΑ (ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ.) ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email goupos@yahoo.gr

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΟΥΡΑΝΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΓΑΛΑΤΗ 

ΕΤΩΝ 96 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΛΑΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΑΤΗΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΟΦΙΑ 

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΡ. ΝΤΕΡΜΑ

ΕΤΩΝ 87

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΤΕΡΜΑΣ & ΑΝΤΖΕΛΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ,

ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΕΡΜΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΚΟΝΔΥΛΩ ΝΤΕΡΜΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΕΛΕΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

ΑΓΓΕΛΙΚΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ : ΙΩΑΝΝΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

------------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 46χρονος για το θανατηφόρο στην Ακτή Δυμαίων

e-ΕΦΚΑ- ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 5 Σεπτεμβρίου

ΙΕΛΚΑ: Στο 1,59% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο – Στα ίδια επίπεδα με το 2024 οι τιμές των σχολικών

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τσανταρλιώτης Γραφείο Τελετών Παπαδιονυσίου Γραφεία Τελετών Παπαδόπουλου Κηδείες

Info