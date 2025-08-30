ΙΕΛΚΑ: Στο 1,59% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο – Στα ίδια επίπεδα με το 2024 οι τιμές των σχολικών

Σε γενικές γραμμές το Α΄ οκτάμηνο 2025 καταγράφονται ήπιες πληθωριστικές πιέσεις (1,27%) οι οποίες αποδίδονται κυρίως στις διεθνείς αυξήσεις πρώτων υλών (κακάο, κρέας, καφές)

Σημειώνεται συμπληρωματικά ότι οι τιμές του Αυγούστου 2025 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο 2025 καταγράφονται σταθερές +0,18%.

Ο πληθωρισμός στις αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ είναι της τάξης του +1,59% τον Αύγουστο 2025 σε σχέση με τον Αύγουστο 2024, με τάση σταδιακής αποκλιμάκωσης σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τους προηγούμενους 3 μήνες, σύμφωνα με την μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Αύγουστο 2025 σε σχέση με τον Αύγουστο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες:

•Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -6,26%

•Τρόφιμα παντοπωλείου: –5,83%

•Τροφές & είδη για κατοικίδια: -4,09%

•Είδη μιας χρήσης, οικιακά είδη: -3,46%

•Χαρτικά, καλλυντικά & είδη προσωπικής υγιεινής: -2,83%

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Αύγουστο 2025 σε σχέση με τον Αύγουστο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες:

•Φρέσκα κρέατα: +11,31%

•Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +9,02%

•Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: +5,69%

•Είδη πρωινού & ροφήματα: +5,61%

•Κατεψυγμένα: +5,29%

Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού και στα τρόφιμα παντοπωλείου (λόγω και της αποκλιμάκωσης της τιμής στο ελαιόλαδο).

Τα σχολικά είδη

Σε σχέση με τις τιμές των σχολικών ειδών, οι τιμές στα Σουπερμάρκετ τον Αύγουστο 2025 είναι στα ίδια επίπεδα με το 2024, συγκεκριμένα καταγράφεται μικρή μείωση 0,70% μεσοσταθμικά στις σχετικές κατηγορίες. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 2, οι διακυμάνσεις στις επιμέρους υποκατηγορίες είναι πολύ μικρές με τη γραφική ύλη να παρουσιάζει μείωση και τα είδη μεταφοράς (τσάντες, κασετίνες) μικρή αύξηση.

Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σουπερμάρκετ:

•Αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση το τελευταίο δεκαοχτάμηνο στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής-τεχνολογικής ετοιμότητας τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

•Προσφορές και εκπτώσεις. Οι προσφορές και οι εκπτώσεις στο κανάλι του οργανωμένου λιανεμπορίου είναι περισσότερες σε αριθμό, σε ένταση και σε ποσοστιαία έκπτωση, κάτι που επηρεάζει τις τελικές τιμές των προϊόντων.

•Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμα τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.

•Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ λόγω μεγαλύτερου εύρους κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση.