Πότε πληρώνεται το επίδομα των 100 ευρώ

«Τη Δευτέρα ξεκινά η καταβολή το επίδομα 100 ευρώ στους λογαριασμούς των 80.000 υπαλλήλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, που ολοκλήρωσαν, με επιτυχία, το επιμορφωτικό πρόγραμμα για τη συμπερίληψη στο χώρο εργασίας», δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η κα Μιχαηλίδου τόνισε ότι η πρωτοβουλία του ΥΚΟΙΣΟ αγκαλιάστηκε, αμέσως, από τους φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο και τους εργαζόμενους. «Η επιμόρφωση για την κατάργηση των διακρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον παραμένει πρωταρχικός στόχος», σημείωσε χαρακτηριστικά η Υπουργός προσθέτοντας ότι «Εντοπίσαμε την αναγκαιότητα, υλοποιήσαμε το πρόγραμμα και δρομολογούμε νέες δράσεις για να ενδυναμώσουμε τους εργαζόμενους σε θέματα διαφορετικότητας».

«Το ποσό των 100 ευρώ ήταν μία συμβολική κίνηση, που αναδεικνύει, κυρίως, την ανεκτίμητη αξία της συμμετοχής στην καλλιέργεια και διαμόρφωση μιας συμπεριληπτικής εργασιακής κουλτούρας», υπογράμμισε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.