Πάτρα: Αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε μέσα στα νερά στην Ακτή Δυμαίων- Κλειστός πάλι ο δρόμος

Σοβαρά προβλήματα από τις πλημμύρες στην περιοχή, με το οδόστρωμα να μετατρέπεται ξανά σε λίμνη
Ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος με τις πλημμύρες στην Ακτή Δυμαίων σημειώθηκε τα ξημερώματα, όταν στις 5 το πρωί αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε μέσα σε συσσωρευμένα νερά ύψους περίπου 30 εκατοστών.
Η κατάσταση στο σημείο ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, με αποτέλεσμα η Αστυνομία να προχωρήσει άμεσα σε αποκλεισμό του δρόμου, προκειμένου να αποφευχθούν νέα περιστατικά και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών.
Το πρόβλημα δεν είναι πρωτοφανές, καθώς ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν και από τα ξημερώματα της Κυριακής.
Τότε, δεκάδες πολίτες που αποχωρούσαν από καρναβαλικό πάρτι βρέθηκαν αντιμέτωποι με εκτεταμένες λιμνάζουσες ποσότητες νερού, που είχαν καλύψει τον δρόμο, δημιουργώντας σκηνικό… λίμνης.
