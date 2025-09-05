Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου

Σήμερα 5 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Προφήτου Ζαχαρίου πατρός Ιωάννου Βαπτιστή.

Ο Ζαχαρίας, πατέρας του Ιωάννη του Βαπτιστή, έζησε στα χρόνια του Ηρώδη, βασιλιά της Ιουδαίας. Κατά τη γνώμη του Χρυσοστόμου, καθώς και άλλων Πατέρων της Εκκλησίας, ο Ζαχαρίας δεν ήταν απλός Ιερέας, αλλά αρχιερέας που έμπαινε στα άγια των αγίων. Σύζυγο είχε την Ελισάβετ και δεν είχαν παιδί.

Κάποια μέρα λοιπόν, την ώρα του θυμιάματος μέσα στο θυσιαστήριο, είδε άγγελο Κυρίου που του ανήγγειλε ότι θα αποκτούσε γιο και θα ονομαζόταν Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας σκίρτησε από χαρά, αλλά δυσπίστησε. Η γυναίκα του ήταν στείρα και γριά, πώς θα γινόταν αυτό που άκουγε; Τότε ο άγγελος του είπε ότι θα μείνει κωφάλαλος μέχρι να πραγματοποιηθεί η βουλή του Θεού.

Πράγματι, η Ελισάβετ συνέλαβε και έκανε γιο. Όταν θέλησαν να δώσουν όνομα στο παιδί, ο Ζαχαρίας έγραψε πάνω σε πινακίδιο το όνομα Ιωάννης. Αμέσως δε λύθηκε η γλώσσα του και όλοι μαζί δόξασαν το Θεό.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ζαχαρίας

Ζάχαρης

Ζάχαρος

Ζάκι

Ζάκης

Ζαχαρένια

Ζαχάρω

Ζαχαρούλα

Ζαχαρίτσα*

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.