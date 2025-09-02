Ερώτηση Σιώρου για την πρόσβαση και την ασφάλεια στα Αραχωβίτικα

Ερώτηση προς τον Δήμαρχο Πατρέων κατέθεσε η δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη – Κωνσταντίνος Σβόλης», Ανδρομάχη (Μάχη) Σιώρου, με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στον Δήμο.

Η κ. Σιώρου επαναφέρει το ζήτημα της περιορισμένης πρόσβασης των κατοίκων των Αραχωβιτίκων στη θάλασσα, καθώς και των δυσκολιών που παρατηρούνται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, τόσο για τη διαφυγή των πολιτών όσο και για την πρόσβαση οχημάτων διάσωσης.

Στην ερώτησή της ανέφερε χαρακτηριστικά:

Πρόσφατα πάλι, με αφορμή και τις τελευταίες πυρκαγιές στον Δήμο Πατρέων, γίναμε κοινωνοί της αγωνίας κατοίκων των Αραχωβιτίκων, οι οποίοι επαναθέτουν ένα μείζον ζήτημα που απασχολεί την περιοχή τους για αρκετά χρόνια.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι τα Αραχωβίτικα είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα στην περιοχή, όπου η πρόσβαση στην θάλασσα είναι εξαιρετικά περιορισμένη και σε αρκετά σημεία αδύνατη. Και είναι ενδεικτικό ότι σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων υπάρχουν μόνο δύο κάθετοι άξονες που οδηγούν στην παραλία, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα δεν υπάρχει τρόπος να περάσει ούτε πεζός, λόγω της ρυμοτομίας της περιοχής, με σπίτια που είναι κολλητά το ένα στο άλλο και με μάντρες που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα, κόβοντας παντελώς την πρόσβαση στους πολίτες.

Για το ζήτημα υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες, έχουν γίνει κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις ακόμη και μηνυτήριες αναφορές, εδώ και αρκετά χρόνια προς κάθε αρμόδια αρχή, ενώ το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στην έλλειψη πρόσβασης στην παραλία, αλλά και σε εμφανείς περιπτώσεις καταπάτησης του αιγιαλού και της θάλασσας.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι από τον «Πάνορμο» μέχρι την οδό Γεννηματά, που είναι ο πρώτος δρόμος (αδιέξοδος μεν, αλλά οδηγεί στην θάλασσα), δεν υπάρχει καμία πρόσβαση, παρά μόνο μέσα από τα σπίτια που έχουν ιδιωτική παραλία και πολύ ψηλές μάντρες, με αποτέλεσμα ούτε οι κάτοικοι της περιοχής που ζούνε πάνα από τον δρόμο να μην μπορούν να πάνε για μπάνιο. Ωστόσο, το πιο σημαντικό και πάλι δεν είναι το μπάνιο…

Είναι το γεγονός πως η περιοχή, με την τόσο περιορισμένη πρόσβαση, μπορεί να καταστεί μία παγίδα κινδύνου σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, όπως μία πυρκαγιά, κατά την οποία ενδεχομένως θα απαιτηθεί διαφυγή προς την θάλασσα η από την θάλασσα προς την εθνική οδό.

Επίσης, εξαιρετικά προβληματική είναι η πρόσβαση στην περιοχή κάθε οχήματος έκτακτης ανάγκης (πυροσβεστικού, ασθενοφόρου, κλπ) για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Δήμαρχος:

Έχει προβεί η Δημοτική Αρχή σε ενέργειες για την διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης στην περιοχή «Αραχωβίτικα – Πράσινο Λιμανάκι», όπου μεταξύ άλλων έχουν καταγγελθεί και αυθαίρετες κατασκευές. Αν ναι, ποιες είναι αυτές οι ενέργειες και με τι χρονικό ορίζοντα;

Έχει έρθει ο Δήμος Πατρέων σε συνεννόηση (μέσω κάθε απαραίτητης διαδικασίας) με την ΚΕΔ, προκειμένου να προχωρήσει η κατεδάφιση κάθε αυθαίρετου κτίσματος στην παραλιακή ζώνη που εμποδίζει την πρόσβαση και διέξοδο των κατοίκων;

Πως και με ποια μέσα, μπορεί ο Δήμος να παρέμβει ώστε να δημιουργηθεί ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης και οδών διαφυγής από τον οικισμό, προκειμένου να μην φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε για ένα νέο «Μάτι»;