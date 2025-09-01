Δημοτικό Συμβούλιο: Η εισήγηση Πελετίδη για τις πυρκαγιές της 12ης Αυγούστου

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ανέφερε τα εξής στην εισήγησή του, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Πάτρα, στις 12 Αυγούστου:

«Η Πάτρα, στις 12 Αυγούστου αντιμετώπισε μια πυρκαγιά υψηλού κινδύνου, 4 φωτιές την ίδια μέρα σε διαφορετικά σημεία. Με σοβαρές συνέπειες για το Δήμο και τους συνδημότες μας. Από αυτή τη φωτιά, βγήκαν κρίσιμα συμπεράσματα, που πρέπει να τα αξιοποιήσουμε για να μειώσουμε τον κίνδυνο από τις πυρκαγιές τα επόμενα χρόνια. (Ιστορικό στο Παράρτημα 1)

Αυτό απαιτεί την ικανοποίηση των αιτημάτων του πατραϊκού λαού, ώστε τα προληπτικά μέτρα που ζητάμε να υλοποιηθούν με ευθύνη της κυβέρνησης.

Τον σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας, με βάση τη νομοθεσία, έχει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ως φορείς Πολιτικής Προστασίας (αρθ. 7 Ν4662/2020) μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών κινητοποιούνται και δρομολογούν δράσεις υποστήριξης του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται υπό την ευθύνη, τον έλεγχο και τον συντονισμό του.

Από τις πυρκαγιές είχαμε έναν εγκαυματία, ο οποίος νοσηλεύεται.

Οι καταστροφές σε κτίρια με βάση τις πρώτες αυτοψίες της ΓΔΑΕΦΚ, που πραγματοποιήθηκαν με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και διαμερισμάτων και τις αιτήσεις που έχουν γίνει:

Στην Ενότητα Βραχνεϊκων: 24 κατοικίες και 26 επιχειρήσεις (αγροτικές και επαγγελματικές)

Ανατολικό διαμέρισμα : 8 κτίρια (τα 2 ολοσχερώς) και μια επιχείρηση

Αρκτικό διαμέρισμα: 25 κτίρια, 1 επιχείρηση με σκραπ ολοσχερώς και μερικώς ή Μονή στου Μπάλα. Καταστροφές και στον Αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης.

Καταστροφές υπήρξαν σε ελαιοκαλλιέργειες και αμπελοκαλλιέργειες, σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας.

Καταστροφές είχαμε στον ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας, θα αναφερθούμε ξεχωριστά στη συνέχεια, καταστροφές και ζημιές είχαμε επίσης σε υποδομές του Δήμου και της ΔΕΥΑΠ.

Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά και σε αυτή την πυρκαγιά η παντελής έλλειψη κρατικού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας, με επίκεντρο την πρόληψη.

Εκ του αποτελέσματος, βλέπουμε ότι ο σχεδιασμός απέτυχε, όχι μόνο στην πόλη μας, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα. Η προτεραιότητά τους, και με βάση τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, είναι ο εξοπλισμός της πολιτικής προστασίας να καλύπτει παράλληλα «καταστάσεις έκτακτης ανάγκης», αλλά και πολεμικές ανάγκες, υποβαθμίζοντας τις πραγματικές ανάγκες πρόληψης. Αυτή η συνειδητή πολιτική, ΕΕ και κυβερνήσεων, που μπλέκει την προστασία του λαού με τα σενάρια πολέμου, έχει οδηγήσει την αντιπυρική προστασία της πόλης, ολόκληρης της χώρας, στη σημερινή κατάσταση.

Η αντιεπιστημονική διάσπαση της ενιαίας διαχείρισης των δασών, ο διαχωρισμός του αντιπυρικού σχεδιασμού, των υπηρεσιών πρόληψης και κατάσβεσης, η μετατροπή τους σε επιχειρησιακό ζήτημα. Αποδεικνύουν την αντιπεριβαλλοντική, και μακριά από τις πραγματικές ανάγκες του λαού μας, αντιμετώπιση της πυροπροστασίας από την κυβέρνηση.

Οι προτεραιότητες του υφιστάμενου σχεδιασμού αποκαλύπτονται χαρακτηριστικά και από το ότι σχεδόν όλα τα προμηθευόμενα μέσα, μέσω του προγράμματος "ΑΙΓΙΣ" ανήκουν στην κατηγορία εξοπλισμού που θα εξυπηρετεί όχι μόνο την Πολιτική Προστασία, αλλά και την Πολιτική Άμυνα (στρατιωτικές επιχειρήσεις ή καταστάσεις πολέμου). Το πρόγραμμα είναι ενταγμένο στην στρατηγική «Εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας» της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και περιλαμβάνει δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες εξυπηρετώντας αυτή τη «διπλή χρήση».

Τα έργα που υλοποιούνται μέσω του προγράμματος "AntiNero" είναι αποσπασματικάκαι δεν καλύπτουν την ανάγκη ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των δασών από τις πυρκαγιές και κάθε άλλο κίνδυνο. Πρόκειται για έργα που κοστίζουν εκατοντάδες χιλιάδες μέχρι και εκατομμύρια ευρώ, τα οποία υλοποιούν μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες και με κόστος τετραπλάσιο απ' ό,τι αν τα ίδια έργα εκτελούνταν με αυτεπιστασία από μια διαφορετικά οργανωμένη και στελεχωμένη Δασική Υπηρεσία.

Τεράστιες είναι και οι ευθύνες του –ιδιωτικοποιημένου- ΔΕΔΔΗΕ, τόσο για τις ελλείψεις στη συντήρηση των δικτύων, όσο και στις μεγάλες παραλείψεις στον καθαρισμό των κλαδιών στο εναέριο δίκτυο, αλλά και του εδάφους γύρω από το δίκτυο, που αποτελούν αιτία πυρκαγιών. Η επιτυχία τους μετριέται με το κέρδος των μετόχων και όχι με την παροχή φθηνού ρεύματος και μέτρων προστασίας από φθορές και βλάβες του δικτύου.

Η πρόληψη δεν είναι μια λέξη χωρίς περιεχόμενο, απαιτεί σχεδιασμό, μέσα, προσωπικό, χρηματοδότηση. Δεν μπορεί να μπαίνει στο ζύγι. Με το γνωστό τρόπο της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος, οι κυβερνήσεις διαχρονικά «τεμάχισαν» και αυτόν τον τομέα. Αρμοδιότητες φορτώθηκαν και στους Δήμους, χωρίς να συνοδευτούν από τους αντίστοιχους πόρους και προσωπικό και χωρίς σχέδιο. Τα τμήματα Πολιτικής Προστασίας αποτελούν ουσιαστικά μια ακόμα αναφορά στους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας Περιφερειών και Δήμων, χωρίς προσωπικό και εξοπλισμό, με σχέδια επί χάρτου.

Στον Δήμο Πατρέων το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας έχει 2 μόνιμους εργαζόμενους, για μια έκταση 330 τετραγωνικών χιλιομέτρων και μόλις 14 μόνιμους εργαζόμενους στον τομέα πρασίνου για αποψίλωση, ενώ χρηματοδοτηθήκαμε για το 2025 με 178.000€ για την Πολιτική Προστασία (0,9€/κάτοικο), όταν δαπανείται το 4πλάσιο ποσό από ιδίους πόρους, με τις δαπάνες να επιβαρύνουν ξανά τον ίδιο το λαό, χωρίς να καλύπτονται ουσιαστικά οι ανάγκες.

Οι υπηρεσίες του Δήμου πραγματοποιούν αποκομιδές κλαδιών, χόρτων, υπολειμμάτων κοπής ιδιωτών σε ολόκληρη την έκταση του, στην πόλη, αλλά και τα χωριά. Οι υπηρεσίες παρεμβαίνουν σε αγροτικούς - κοινοτικούς - ορεινούς δρόμους αποκαθιστώντας την βατότητά τους από τις επιπτώσεις της χειμερινής περιόδου προκειμένου απρόσκοπτα να περνούν τα πυροσβεστικά οχήματα. Κάθε χρόνο ελέγχονται οι πυροσβεστικοί κρουνοί και τοποθετούνται καινούργιοι σε συνεργασία με την ΔΕΥΑΠ. Από τον Δήμο, έχουν ήδη τοποθετηθεί δεξαμενές νερού σε διάφορα σημεία της πόλης. Έχει καθοριστεί σχέδιο ενεργοποίησης των υπαλλήλων μας, ανάλογα με το μέγεθος του φαινομένου, με πυροσβεστικά οχήματα του Δήμου σε συνεργασία με την Πυροσβεστική, ενώ υδροφόρες είναι σε ετοιμότητα όλο το 24ωρο μαζί με το προσωπικό ανάλογα με το δείκτη επικινδυνότητας. Αρκούν; Όχι…

Όλα αυτά τα χρόνια ζητάμε πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για να ενισχυθούν οι υπηρεσίες του πρασίνου, αυτεπιστασίας, καθαριότητας. Είναι χαρακτηριστικό πως η μεγάλη υποστελέχωση του Δήμου έχει οδηγήσει στον παροπλισμό μηχανημάτων έργου, που ενώ διαθέτουμε, δεν υπάρχει αντίστοιχος χειριστής, για να συνδράμει στην αποψίλωση κ.α. εργασίες. Ζητάμε την απόδοση των παρακρατηθέντων των Δήμων και την χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό όλων των αναγκαίων έργων.

Παράλληλα δεν φτάνουν μόνο αυτά, οι επιχειρηματίες αποψιλώσεων «έπεισαν» την κυβέρνηση να παροπλίσει τα τρακτέρ σε 332 δήμους, επιβάλλοντας τον χαρακτηρισμό τους ως μηχανήματα έργου, κάτι που απαιτεί και τους αντίστοιχους οδηγούς-χειριστές, τους οποίους δεν έχουμε.

Όμως… Ψίχουλα και μηδενικοί πόροι για να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες πρόληψης, διάνοιξης και συντήρησης χιλιάδων χιλιομέτρων αγροτοδασικού δικτύου, για προστασία, υδατικών πόρων δασών και οικοσυστημάτων, που σε συνδυασμό με τις τραγικές ελλείψεις της Δασικής Υπηρεσίας και της Πυροσβεστικής, οδηγούν σε καταστροφικές συνέπειες που βιώνουμε ξανά και ξανά.

Τραγικές ελλείψεις και στην Πυροσβεστική υπηρεσία, σε μόνιμο προσωπικό και μέσα, ενώ η ύπαρξη δεύτερου πυροσβεστικού σταθμού στην Πάτρα, με πλήρη στελέχωση και εξοπλισμό δεν προχωρά, αντίστοιχα ο σταθμός στη ΒΙΠΕ είναι ανεπαρκώς στελεχωμένος. Αξίζει να αναφέρουμε στοιχεία που οι ίδιοι οι πυροσβέστες δίνουν στη δημοσιότητα. Στην Αχαΐα οι μόνιμοι πυροσβέστες είναι 60 λιγότεροι από το 2019 (249 σήμερα), μεγαλύτεροι σε ηλικία, με οχήματα 20 και 30 ετών, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα είναι συνολικά υποστελεχωμένο κατά 4.000 περίπου οργανικές θέσεις. Ενώ οι δυνάμεις τις πυροσβεστικής μεταφέρονται από νομό σε νομό για να καλύψουν άλλες περιοχές.

Δυστυχώς, με το «μάτι», πρόληψη δεν γίνεται. Όπως δεν γίνεται και κατάσβεση με λόγια.

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Η πυρκαγιά στην πόλη μας βρισκόταν μέσα στον αστικό ιστό, γύρω από το ΧΥΤΑ, έφτανε στη θάλασσα, είχε κάψει χιλιάδες στρέμματα και η κυβέρνηση προσπαθούσε να μας πείσει ότι είναι αμέτρητοι οι πυροσβέστες και τα εναέρια μέσα. Ζητούσαμε, μαζί με τον βουλευτή του ΚΚΕ Ν. Καραθανασόπουλο που βρισκόταν στα μέτωπα των πυρκαγιών, ενίσχυση των εναέριων μέσων, προστασία των εργαζομένων στη ΒΙΠΕ -που ενώ εκκενώνονταν τα διπλανά χωριά, συνέχιζαν τη δουλειά, προστασία του ΧΥΤΑ χωρίς ανταπόκριση, με τους λιγοστούς πυροσβέστες να δίνουν άνιση μάχη στα πύρινα μέτωπα. Οι κίνδυνοι δεν αξιολογήθηκαν εγκαίρως και σωστά.

Ο Δήμος Πατρέων από την πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκε σε κάθε κάλεσμα των πυροσβεστών για να ενισχύσει την κατάσβεση.

Ο Πρόεδρος των Πυροσβεστών Δυτικής Ελλάδας, έχει δημόσια τοποθετηθεί για την κατάσταση που επικρατεί στην υπηρεσία, τις δυσκολίες και τις ελλείψεις πριν τις πυρκαγιές (παραθέτουμε σχετικά):

«Σε επίπεδο συντονισμού, και αυτό σχετίζεται άρρηκτα με τις επιλογές για την τοπική φυσική ηγεσία, είμαστε πραγματικά ενισχυμένοι, αλλά δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση το ίδιο και με την οργάνωση–στελέχωση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων, όπου διαπιστώνονται σημαντικές και μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, όλων των βαθμίδων συνδυαστικά με τον πολύ μεγάλο μέσο όρο ηλικίας των υπηρετούντων, σε μηχανολογικό εξοπλισμό και μέσα. Σχετικά με την πρόληψη, το όποιο έργο έχει συντελεστεί ή συντελείται, πραγματοποιείται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και αφετέρου είναι ελάχιστο σε σχέση με την πολύ υψηλή επικινδυνότητα της περιοχής. Κύρια πηγή του προβλήματος αυτού είναι η υποχρηματοδότηση, με ευθύνη της κυβέρνησης, αλλά και η ελλιπής στελέχωση των αρμοδίων, που έχουν επιφορτιστεί με το κομμάτι της πρόληψης.

Σημειώνω ότι η πρόληψη είναι το σημαντικότερο συστατικό για την αποφυγή, αλλά και για το καλύτερο δυνατό επιχειρησιακό αποτέλεσμα στο πεδίο, οποτεδήποτε αυτό απαιτηθεί.»

.. «Ένα σημαντικό κομμάτι των πυροσβεστικών μέσων και εξοπλισμού χρήζει άμεσης αντικατάστασης, ιδιαίτερα στις επαρχιακές Υπηρεσίες που επιχειρούμε με πυροσβεστικά μέσα 25-30 ακόμη και 35 ετών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Συνεπώς, χρειάζεται ανανέωση και ενίσχυση σε ατομικό εξοπλισμό, αλλά και σημαντικό αριθμό σε υδροφόρα οχήματα με τον εξοπλισμό τους, πρώτης γραμμής, για επιχειρήσεις σε αστικά και δασικά συμβάντα, περιπολίες, συνδυάζοντας έτσι το τρίπτυχο ασφάλεια–ετοιμότητα και επιχειρησιακό αποτέλεσμα».

Αλλά και μετά τις πυρκαγιές.

Αφού όπως δήλωσε σύμφωνα με την κατανομή δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος, το 2019 υπηρετούσαν στην Αχαΐα 387 πυροσβέστες, ενώ σήμερα υπηρετούν μόλις 249.

Στον Α΄ Πυροσβεστικό Σταθμό από τους περίπου 60 μόνιμους πυροσβέστες, μόλις 45-50 είναι μάχιμοι πρώτης γραμμής, ενώ οι περισσότεροι είναι άνω των 50 ετών, χωρίς να λείπουν και περιπτώσεις εξ αυτών, που ξεπερνούν ακόμα και τα 60 έτη.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Η Δημοτική Αρχή από το 2014 έχει θέσει το θέμα της πολιτικής προστασίας σε όλα τα επίπεδα, μαζί με τις ανάγκες των παιδιών μας, στο υψηλότερο επίπεδο του σχεδιασμού και της ιεράρχησής του.

Διεκδίκησε με όλους τους τρόπους μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των συμπολιτών μας. Απαίτησε χρηματοδότηση, στελέχωση των υπηρεσιών του, έχει σχέδιο.

Απαίτησε την διαμόρφωση δημοτικής, αγροτικής οδοποιίας, που θα είχε πολλαπλή ευεργετική επίδραση στην πρόληψη των πυρκαγιών, στην κτηνοτροφική οικονομία, στην περιβαλλοντική, στην ασφάλεια των μετακινήσεων, στον τουρισμό κ.λπ.

Αυτό τον σχεδιασμό έχοντας υπόψη, προχώρησε η κατασκευή του δρόμου για τους Μυκηναϊκούς Τάφους, ο δρόμος από Πουρναρόκαστρο προς Καταφύγιο, πρωταγωνίστησε για να γίνει ο δρόμος για την Μονή Ομπλού, ζητήσαμε και ζητάμε να υπάρχει ολοκληρωμένο ασφαλές οδικό δίκτυο που θα καλύπτει το σύνολο των αναγκών του Παναχαϊκού Όρους, τόσο από την μεριά της Δραγώλαινας – Μπάλλα, όσο και από την Μοίρα. Γνωρίζοντας ότι βρισκόμαστε σε εχθρικό πολιτικό περιβάλλον για την διασφάλιση των αναγκών της πόλης μας.

Προχωρήσαμε σε ανανέωση του στόλου μηχανημάτων έργου, κίνησης, ώστε με την στελέχωση του, με τις δικές μας δυνάμεις, να έχουμε παρέμβαση παντού και στο θέμα της πυρασφάλειας. Από το 2014 έως σήμερα, έχουμε αποκτήσει 91 οχήματα για την κάλυψη των αναγκών μας.

Στην μάχη της φωτιάς στις 12 Αυγούστου 2025 πήραν μέρος 22 μηχανήματα έργου.

Η Πολιτική Προστασία προχώρησε επιπλέον σε μίσθωση μηχανημάτων έργου και κατάσβεσης, 3 φορτηγά με βυτίο και αντλία και ένας λαστιχοφόρος φορτωτής 200 hp, που τέθηκαν στην διάθεση της Πυροσβεστικής.

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΤΗΣ ΞΕΡΟΛΑΚΚΑΣ

Στον χώρο της Ξερόλακκας, βρίσκεται ο ΧΥΤΑ με τα μηχανήματα και τις υποδομές διαχείρισης, κλαδοτεμαχιστής, πυρσός καύσης βιοαερίου. Εκεί βρίσκεται το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων (ΚΔΑΥ), όπως και τα δεματοποιημένα υλικά ανακύκλωσης.

Εκεί βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της Καθαριότητας και ο στόλος μηχανημάτων του Δήμου. Γραφεία, συνεργεία αυτοκινήτων, μηχανημάτων, καύσιμα, κάδοι απορριμμάτων καινούργιοι προς αποκατάσταση βλαβών, κατεστραμμένοι για ανακύκλωση, αυτοκίνητα προς απόσυρση.

Αυτός ο κρίσιμος χώρος, απειλήθηκε να καταστραφεί, γεγονός που θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την πόλη μας. Γι’ αυτό με έντονο τρόπο η Δημοτική Αρχή απαιτούσε από την Κυβέρνηση, την προστασία του και δυστυχώς δεν εισακούστηκε. Την φωτιά την έσβησαν οι εργαζόμενοι του Δήμου στον ΧΥΤΑ.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Ο ΧΥΤΑ

Με συνέπεια η Λαϊκή Συσπείρωση από το 2000 αγωνίζεται για να υπάρχει ορθή διαχείριση απορριμμάτων, η υγεία των κατοίκων της πόλης μας, η προστασία του περιβάλλοντος, η δημιουργία εργοστασίου, προώθηση της ανακύκλωσης, της διαλογής στην πηγή, για να κλείσουμε τον ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας και να τον μετατρέψουμε σε χώρο πρασίνου.

Εμπόδιο στέκονται οι επιχειρηματικοί όμιλοι, που θεωρούν το σκουπίδι φλέβα χρυσού, διεκδικούν την διαχείρισή του, έχουν ως συμμάχους τις εκάστοτε κυβερνήσεις και τις οδηγίες της Ε.Ε.

Είναι επιτυχία που ανατράπηκαν χάρη στην αντίδραση του Πατραϊκού λαού οι σχεδιασμοί τους. Έτσι πρέπει να αποτρέψουμε την λύση της εφιαλτικής καύσης των απορριμμάτων που θα οδηγήσει σε οικονομική αιμορραγία, με τέλη 10 φορές πιο πάνω από αυτή που έχουμε.

Η επεξεργασία και ταφή των απορριμμάτων είναι στην ευθύνη του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ) Νομού Αχαΐας. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Πάτρας, παρά τις ελλείψεις σε μηχανικούς, έχουν αναλάβει τις μελέτες και την επίβλεψη της κατασκευής των εργοστασίων και των σχετικών έργων, όπως και τη λειτουργία του ΧΥΤΑ ενώ θα έπρεπε να γίνονται από τον (ΣΥΔΙΣΑ) που όφειλε να έχει το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό. Ο Δήμος της Πάτρας καταβάλει στο ΣΥΔΙΣΑ κάθε χρόνο σχεδόν 2 εκ. ευρώ, ενώ παρέδωσε ένα αρχικό ποσό 5 εκ. ευρώ, που πρέπει να αξιοποιηθεί για την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκα.

Με επιμελημένη εργασία των μηχανικών μας, έχουν εκδοθεί οι άδειες και αρχίζουν οι εργασίες διαμόρφωσης του εδάφους για την κατασκευή του Εργοστάσιου Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) με την Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) στου ΦΛΟΚΑ. Σύμφωνα με την σύμβαση η κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία θα διαρκέσει δύο χρόνια. Οι καθυστερήσεις στην τελική διαμόρφωση των μελετών προκλήθηκαν από τις αλλαγές πολιτικής των κυβερνήσεων και της ΕΕ που επέβαλαν ενδιάμεσες μετατροπές στις μελέτες ανάλογα με ποια μονοπώλια επικρατούσαν στον ανταγωνισμό διαχείρισης απορριμμάτων, που γι αυτούς είναι χρυσός. Για παράδειγμα, τώρα θάβουν την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή και προωθούν την καρκινογόνα καύση σκουπιδιών.

Έχουν υποβληθεί οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης και αναμένουμε τις τελικές παρατηρήσεις από τους ειδικούς του ΥΠΕΝ για να αρχίσει η διαγωνιστική διαδικασία για τη Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) της Ξερόλακκας. Παραδόθηκαν στο ΣΥΔΙΣΑ, από τους μηχανικούς του Δήμου μας οι μελέτες και τα τεύχη διακήρυξης για την επέκταση του χώρου υγειονομικής ταφής στου Φλόκα. Κατασκευάζεται ο Σταθμός Μεταφοράς Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην Ξερόλακκα για την μεταφόρτωση των απορριμμάτων από τα απορριμματοφόρα, που κάνουν την συλλογή στην πόλη, στους 4 κινητούς σταθμούς μεταφοράς (ειδικά μεγάλα απορριμματοφόρα 54 κ.μ.) στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων στου ΦΛΟΚΑ ή όπου χρειαστεί. Όλα αυτά τα έργα προωθήθηκαν από τη Δημοτική Αρχή της Λαϊκής Συσπείρωση με σκοπό το κλείσιμο του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκα, γιατί είναι ήδη σε κορεσμό.

H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ

Από τα πρώτα χρόνια της Λαϊκής Συσπείρωσης στη Δ.Α. ολοκληρώθηκε η αναμόρφωση του ΧΥΤΑ και βελτιώθηκε η λειτουργία του. Τα απορρίμματα συμπιέζονται και καλύπτονται καθημερινά μόλις αδειάζουν τα απορριμματοφόρα. Έγινε διευθέτηση και συλλογή των στραγγισμάτων που οδηγούνται στο βιολογικό καθαρισμό της πόλης. Με την κατασκευή της τρίτης μεγάλης δεξαμενής έχει εξασφαλιστεί μεγαλύτερη χωρητικότητα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έντονης βροχόπτωσης και την αποφυγή διαρροών. Σε συνεργασία με εργαστήριο του Πανεπιστημίου Πάτρας λαμβάνονται δείγματα από γεωτρήσεις και οι αναλύσεις δείχνουν την σωστή λειτουργία του ΧΥΤΑ.

Με αυτά και άλλα έργα έχει βελτιωθεί η εικόνα του ΧΥΤΑ και έχει περιοριστεί η όχληση των περιοίκων. Κατασκευάστηκε ο τοίχος αντιστήριξης για την αποτροπή κατολισθήσεων και για να δοθεί χρόνος εναπόθεσης απορριμμάτων μέχρι αυτά να μεταφέρονται στου ΦΛΟΚΑ. Θρυμματίζονται τα κλαδέματα και κάποια ογκώδη με μεγάλο μηχάνημα και έτσι μειώνεται δραστικά ο όγκος τους ενώ περιορίζεται ο κίνδυνος ανάφλεξης και πυρκαγιάς

Λειτουργεί σύστημα καμερών για τον έγκαιρο εντοπισμό έναρξης πυρκαγιάς και την αστραπιαία αντιμετώπιση από την ομάδα επιφυλακής με τα διατιθέμενα μηχανήματα. Είμαστε σε συνεργασία με εργαστήριο του Πανεπιστημίου για την αξιοποίηση μεθόδου αυτόνομης έγκαιρης ανίχνευσης φωτιάς.

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση συστήματος συλλογής και καύσης βιοαερίου και η φλόγα στον πυρσό καίει εδώ και μήνες. Έχει προβλεφθεί δαπάνη για την επέκτασή του. Δυστυχώς η πρόσφατη πυρκαγιά προκάλεσε περιορισμένες ζημιές, που καταβάλλονται προσπάθειες για να αποκατασταθούν το συντομότερο.

Απαλλάχθηκαν οι κάτοικοι των γειτονικών συνοικιών από δημοτικά τέλη, έχουν γίνει ασφαλτοστρώσεις και με την προμήθεια σκυροδέματος έγινε τσιμεντόστρωση δρόμων σε συνοικίες γύρω από το ΧΥΤΑ.

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ

Ο Δήμος διέθεσε τα μέσα που είχε για την μετακίνηση συμπολιτών μας, μαζί με δύο πούλμαν των ΚΤΕΛ που είχαμε, 54 συμπολίτες μας βρήκαν στέγη στην Δομή Αστέγων και φιλοξενίας. Σε ετοιμότητα ήταν υποδομές στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο και σε σχολεία.

Το Τμήμα Ευπαθών Ομάδων του Κοινωνικού μας Οργανισμού (ΚΟΔΗΠ), βρέθηκε στο σύνολό του δίπλα στους συμπολίτες μας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Ο Δήμος, σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Οργανισμό, διεκδικεί από την κυβέρνηση το 100% της αποκατάστασης των πληγέντων, αποζημιώσεις, πλήρη αποκατάσταση των κατοικιών και χώρους διαμονής μέχρι την αποκατάσταση των κατοικιών.

Πλήρη αποζημίωση για τις αποθήκες και το περιεχόμενό τους, που δεν προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία.

Πλήρη αποζημίωση των πληγέντων που δεν είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες και δεν κάνουν δήλωση ΑΑΔΕ της αξίας των παραγόμενων προϊόντων.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ

Οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΠ έκαναν μια τεράστια προσπάθεια με τις υδροφόρες της κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, αλλά και μετά τις πυρκαγιές, για την υδροδότηση, λόγω των καταστροφών στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και του δικτύου της υδροδότησης.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρουσιάστηκαν βόρεια σε Βελβίτσι-Μπάλα όπου υπάρχουν 8 γεωτρήσεις και αντολικάστα Μοιρέικα, που υπάρχουν 2 γεωτρήσεις, στα Δρέσθενα, στην Καμενίτσα, το Θεριανό, με τις καταστροφές εκεί να είναι μεγάλες τόσο στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, όσο και της ΔΕΥΑΠ.

Η ΔΕΥΑΠ διαθέτει γεννήτριες στις υποδομές της, στο διυλιστήριο στο Ριγανόκαμπο, στην Ταραμπούρα, στο Κάστρο, στον Βιολογικό, στα αντλιοστάσια της αποχέτευσης, και έχει συνολικά στην ευθύνη της 297 σημεία υποδομών ύδρευσης σε όλο το Δήμο. Οι 131 γεωτρήσεις στην πλειοψηφία τους είναι σε βουνοπλαγιές, δασικές περιοχές και ρέματα, ενώ σε αυτές που υπήρξαν προβλήματα και σταμάτησε η υδροδότηση, η φωτιά έκαιγε πάνω στις εγκαταστάσεις ή ακριβώς δίπλα, αναρωτιόμαστε… αν οι γεννήτριες που τόσος λόγος έγινε, βρισκόντουσαν εκεί γεμάτες με καύσιμη ύλη, ποια θα ήταν η εξέλιξη; Και σε όλα αυτά τα σημεία πως θα μπορούσαν να φυλάσσονται;

Η λύση είναι γνωστή σε όλους και αποτελεί αίτημα που έχει κατατεθεί επανειλημμένα στους υπουργούς, αλλά και τον πρωθυπουργό, αποτελεί διεκδίκηση του Δήμου. Κατασκευή και λειτουργία νέου διυλιστηρίου. Αυτή είναι η λύση… αλλά είναι κόστος οι πραγματικές ανάγκες του πατραϊκού λαού. Βέβαια τα ίδια λεφτά που χρειάζονται για το νέο διυλιστήριο μοιράζονται απλόχερα όμως για να φτιάξουν κάποιοι τα ξενοδοχεία τους. Για το νέο διυλιστήριο υπάρχουν έτοιμες μελέτες και η χρηματοδότησή του πρέπει να προχωρήσει εδώ και τώρα.

Και επειδή πολλά ειπώθηκαν και για το Φράγμα Πείρου-Παραπείρου, να θυμίσουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια λόγω αυτής της Δημοτικής Αρχής και της στάσης της απέναντι στη συγκρότηση Διαδημοτικού Φορέα Διαχείρισης του Φράγματος, το νερό τροφοδοτεί δωρεάν την πόλη. Δεν γίνεται αφαίμαξη οικονομική του πατραϊκού λαού. Χάρη σ’αυτή την πολιτική δεν έκαναν φτερά από τις τσέπες του πάνω από 35εκ ευρώ.

´Οσο για τους πυροσβεστικούς κρουνούς, όλα αυτά τα χρόνια γίνεται προσπάθεια για να αυξάνονται κάθε χρόνο. Η ΔΕΥΑΠ συντηρεί τους 397 κρουνούς και φέτος νέοι προστέθηκαν. Είναι χαρτογραφημένοι και με κωδικούς.

Η ΔΕΥΑΠ ενισχύει με υδροφόρες όπου απαιτείται. Οι εργαζόμενοι της εργάστηκαν ακούραστα για την αποκατάσταση της υδροδότησης, ενώ πραγματοποιήθηκε διανομή εμφιαλωμένου νερού και τοποθετήθηκαν υδροφόρες του Δήμου και της ΔΕΥΑΠ για την παροχη νερού σε περιοχές που υπήρχε πρόβλημα, γέμισαν δεξαμενές σπιτιών, επιχειρήσεων, στάβλων.

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΑΣΩΣΗ ΖΩΩΝ ΦΑΡΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ

Εφαρμόστηκε με απόλυτη επιτυχία το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου, διάσωσης των ζώων φάρμας και κατοικιδίων, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η πόλη μας, δεν αντιμετώπισε μόνο τις δύσκολες στιγμές που επηρέασαν τις ζωές των συνανθρώπων μας, αλλά και των ζώων της πόλης μας.

Πάνω από 200 ζώα βρήκαν περίθαλψη - προστασία στον Σταθμό Υποδοχής πυρόπληκτων ζώων στον χώρο των Ημερήσιων Παιδικών Κατασκηνώσεων του Δήμου, στην πλαζ. Δίπλα στον Δήμο βρέθηκαν φιλοζωικά Σωματεία, κτηνίατροι, συμπολίτες μας, και όλοι μαζί δούλεψαν ακούραστα νυχθημερόν, για να σώσουν τις ζωές εκείνων που δεν έχουν φωνή να επικοινωνήσουν τον πόνο τους. Και τα καταφέραμε. Εκατοντάδες έβαλαν από ένα μικρό λιθαράκι και άνοιξαν τον δρόμο για να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Θέλουν ενίσχυση οι υποδομές; Φυσικά! Αυτό διεκδικούμε και με αυτόν τον τρόπο σχεδιάζουμε και υλοποιούμε όλα αυτά τα χρόνια. Όσο κι αν κάνουν ακόμα και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πως δεν ξέρουν.

Η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά ότι με ψίχουλα, δεν μπορεί να προστατέψει το λαό. Έχει όμως επιλέξει στρατόπεδο, είναι με αυτούς που κατέχουν τον πλούτο, τους οποίους επιδοτεί πλουσιοπάροχα για δήθεν επενδύσεις και δήθεν εθνική ασφάλεια. Την προστασία του λαού την αντιμετωπίζει ως αριθμούς, που όμως απέχουν από την ουσία, την πραγματική προστασία, πετώντας από πάνω της την ευθύνη για τις τεράστιες καταστροφές. Όσοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη φωτιά κατάλαβαν τι σημαίνει ανεπάρκεια και κοροϊδία.

Δεν έχουμε αυταπάτη ότι η κυβέρνηση της ΝΔ θα πάρει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πυρκαγιές. Όπως δεν το έκαναν και οι προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Το καταγγείλαμε στο λαό της Πάτρας από την πρώτη στιγμή, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη.

Σε αυτή τη μάχη πρωταγωνιστής, μαζί με τους πυροσβέστες που έδωσαν μια τιτάνια μάχη, ήταν ο λαός της πόλης μας. Οι εργαζόμενοι του Δήμου, οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, ιδιώτες με τα μηχανήματά τους, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, απλός κόσμος από κάθε γωνιά του Δήμου μας, βοήθησαν στην κατάσβεση με κάθε μέσο.

Ο πατραϊκός λαός υπερασπίστηκε την πόλη του και έδειξε την αλληλεγγύη βοηθώντας με κάθε τρόπο. Και θα συνεχίσει να το κάνει.

Έχουμε καταθέσει ήδη υπόμνημα με τις πρώτες άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο Δήμο μας, και καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να το υπερψηφίσει. Προέχει η έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου, από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις ανάγκες αποκατάστασης των ζημιών σε βασικές υποδομές (δρόμους, δίκτυα, έργα αντιστήριξης κ.λπ.) και για έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης. Τις καταστροφές από τις πυρκαγιές ακολουθούν πλημμυρικά φαινόμενα και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά.

Απαιτούμε την χρηματοδότηση έργων αγροτικής και δημοτικής οδοποιίας, διαπλάτυνσή της όπου απαιτείται , ιδιαίτερα του δρόμου από τη γέφυρα του Μείλιχου, έως την είσοδο του ΧΥΤΑ, του δρόμου από Άνω Συχαινά, Βούντενη, Μπάλα, Δραγώλαινα, Παναχαϊκό. Όπως και τον δρόμο πρόσβασης στο Παναχαϊκό από την περιοχή Μοίρα. Βασικό αίτημα που πρέπει να ικανοποιηθεί είναι τα έργα που απαιτούνται για τις κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου, αίτημα που έχει υποβληθεί τόσο στον κ. Κεφαλογιάννη, όσο και στον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη.

Μεγάλη ανάγκη είναι η άμεση και χωρίς καθυστερήσεις αποζημίωση κατοίκων, επαγγελματιών, αγροτών και κτηνοτρόφων στο 100% της συνολικής ζημιάς, με καταβολή όλου του ποσού τώρα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Διεκδικούσαμε και διεκδικούμενα χρηματοδοτηθούν όλα τα αναγκαία έργα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας του λαού μας, αλλά και του περιβάλλοντος.

Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να παίρνουμε μέτρα σε όσα μας αναλογούν.

Οργανωμένα και συλλογικά μαζί με τους φορείς της πόλης και τον πατραϊκό λαό, θα διεκδικήσουμε όλα τα αναγκαία μέτρα μετά τις πυρκαγιές, αλλά και για να μην αντιμετωπίσουμε ξανά τα ίδια. Όπως δώσαμε τη μάχη με την πυρκαγιά, έτσι θα δώσουμε και τη μάχη για όσα αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Ο πατραϊκός λαός απέδειξε έμπρακτα με την αυτοθυσία του ότι είναι έτοιμος να προστατεύσει την πόλη, είναι αποφασισμένος να αποτρέψει μια επόμενη καταστροφή. Η κυβέρνηση θα μας βρει μπροστά της αν δεν ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά μας».