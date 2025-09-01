Mε μειωμένους λογαριασμούς ρεύματος «ποδαρικό» στο φθινόπωρο για τα νοικοκυριά

Mε μειωμένους λογαριασμούς κάνει «ποδαρικό» το φθινόπωρο για τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς οι πάροχοι ενέργειας ανακοινώνουν σήμερα τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου που ενσωματώνουν τη σημαντική πτώση στη χονδρεμπορική αγορά.

Η μείωση τον Αύγουστο άγγιξε το 27% με την μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 73,15 ευρώ η μεγαβατώρα (από 100,5 ευρώ τον Ιούλιο) που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε διψήφια πτώση τα πράσινα τιμολόγια με ανάλογη υποχώρηση και των κυμαινόμενων.

Τον προηγούμενο μήνα υπήρξε μια μικτή εικόνα στην αγορά με μειώσεις αλλά και σοβαρές ανατιμήσεις με τις χρεώσεις να κυμαίνονται από 15 ευρώ ανά κιλοβατώρα έως 25,5 ευρώ με την μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 18,8 λεπτά.

Αν και στα τιμολόγια ρεύματος οι διακυμάνσεις την χονδρεμπορικής τιμής διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο των χρεώσεων της κιλοβατώρας, εντούτοις δεν αποτελούν το μοναδικό κριτήριο για την τελική τιμή. Όπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς προμήθειας την εικόνα συνδιαμορφώνουν και οι πολιτικές του εκάστοτε παρόχου που πολλές φορές δεν ακολουθούν την καμπύλη της χονδρεμπορικής καθώς επιδιώκουν να ανακτήσουν απώλειες προηγούμενων μηνών και να μειώνουν το ρίσκο της αγοράς ενέργειας.

Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια

Την ίδια στιγμή, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προετοιμάζεται πυρετωδώς για την έλευση των νέων ευέλικτων κόκκινων τιμολογίων που θα κάνουν την εμφάνισή τους πιθανότατα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για προϊόντα που θα βασίζονται σε διαφορετική μεθοδολογία υπολογισμού, με μεγαλύτερη ορατότητα στην τιμολόγηση και πιο ξεκάθαρους όρους για τους καταναλωτές. Την συγκεκριμένη αγορά άνοιξε το Picasso της Protergia. Πρόκειται για ένα προϊόν που λειτουργεί με λογική «συνδρομής», δίνοντας στον καταναλωτή τη δυνατότητα να γνωρίζει εκ των προτέρων το συνολικό ποσό που θα πληρώνει κάθε μήνα για ρεύμα, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις στη χονδρεμπορική. Ο πελάτης επιλέγει ανάμεσα σε εννέα πακέτα, ανάλογα με τις ετήσιες ανάγκες κατανάλωσης, και «κλειδώνει» μια σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο στην οποία ενσωματώνονται ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις πλην ΕΡΤ και δημοτικών τελών. Στο τέλος της περιόδου γίνεται εκκαθάριση: αν έχει καταναλώσει λιγότερο, παίρνει πίσω τη διαφορά, ενώ αν έχει ξεπεράσει το όριο, επιβαρύνεται μόνο για την επιπλέον κατανάλωση. Με τον τρόπο αυτό, προσφέρεται για πρώτη φορά στους καταναλωτές η αίσθηση της απόλυτης προβλεψιμότητας στους λογαριασμούς ενέργειας.

Η δημόσια διαβούλευση για τα κόκκινα τιμολόγια ολοκληρώθηκε χθες 31 Αυγούστου και η ΡΑΑΕΥ θα οριστικοποιήσει άμεσα το πλαίσιο, σε συνεννόηση με τους παρόχους. Οι μεγάλοι και μεσαίοι «παίκτες» της αγοράς – όπως η ΔΕΗ, η Elpedison και η Φυσικό Αέριο – έχουν ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τη νέα αυτή εποχή στα τιμολόγια, που αναμένεται να αναδιαμορφώσει το ενεργειακό «καλάθι» των καταναλωτών.

Η μετάβαση στα κόκκινα τιμολόγια, σε συνδυασμό με τη μείωση των πράσινων και κυμαινόμενων, ενισχύει την πολιτική της κυβέρνησης για καλύτερο έλεγχο και προβλεψιμότητα των τιμολογίων. Η στροφή στις ΑΠΕ και οι πιέσεις για διαφάνεια στην αγορά παρουσιάζονται ως κυρίαρχα εργαλεία κοινωνικής προστασίας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η επόμενη ημερομηνία είναι η 4η Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας στη Δανία που όπως ανέφερε τις προηγούμενες μέρες ο κ. Παπασταύρου θα υπάρξει νέα συνάντηση της Task Force για την ενέργεια. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει με νέες πρωτοβουλίες, επιδιώκοντας τη συνέχιση της σύγκλισης τιμών στην ευρωπαϊκή αγορά. Όπως τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος, με την κινητοποίηση της κυβέρνησης και τη δημιουργία της Task Force σε επίπεδο ΕΕ, αποφεύχθηκε η επανάληψη του περσινού καλοκαιριού για τη χονδρική αγορά, όπου είχε διαμορφωθεί ένα ενεργειακό τείχος, ανάμεσα στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη. «Αυτό δεν συνέβη φέτος”, ανέφερε ο κ. Παπασταύρου, λέγοντας ότι οι τιμές μειώθηκαν και ότι αυτή η μείωση θα περάσει τον Σεπτέμβριο και στη λιανική.