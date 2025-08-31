Πάτρα: Ξεκινά η νέα πολιτιστική περίοδος στον Φάρο Ποντίων

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου ξεκινά επίσημα η νέα πολιτιστική περίοδος στο Φάρος Ποντίων Πάτρας.

Το ραντεβού του με τους φίλους της ποντιακής παράδοσης ανακοινώνει ο Φάρος Ποντίων Πατρών για την πολιτιστική περίοδο 2025-2026.

Το Σάββατο 6/9, στις 18:00, το σωματείο περιμένει παλιά και νέα μέλη για την πρώτη πρόβα της χρονιάς, στην εστία του (Ελ. Βενιζέλου και Σολωμού 38).

Οι πρόβες θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο, στις 6 μμ για το τμήμα παιδιών/αρχαρίων και στις 7:30 μμ για το τμήμα προχωρημένων.

Τη διδασκαλία των ποντιακών χορών αναλαμβάνει και φέτος ο καταξιωμένος χοροδιδάσκαλος Κώστας Σαββινίδης.

Οι εγγραφές νέων μελών θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των προβών ή ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://forms.gle/ zR1a33B2R9mPZ7617