Ολοκληρώνεται η 22η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας – AgreXa 2025

H αξία της γνώσης και της επιμόρφωσης των αγροτών και κτηνοτρόφων αναδείχτηκε κατά την τρίτη ημέρα των εκδηλώσεων της 22ης Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας – AGREXA 2025, αποδεικνύοντας πως η διοργάνωση δεν αποτελεί μόνο τόπο παρουσίασης προϊόντων, εφοδίων και μηχανημάτων, αλλά και έναν ουσιαστικό χώρο ενημέρωσης.

Το απόγευμα του Σαββάτου πραγματοποιήθηκαν ενδιαφέρουσες ενημερωτικές εκδηλώσεις, με στόχο την έγκυρη πληροφόρηση του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου για τις σύγχρονες προκλήσεις και τα νέα δεδομένα στον πρωτογενή τομέα.

Σε εξειδικευμένες επιστημονικές παρουσιάσεις και στις ομιλίες που έγιναν από επιστήμονες και εκπροσώπους φορέων, αναδείχτηκαν καίρια ζητήματα του κλάδου και παρουσιάστηκαν πρακτικές κατευθύνσεις.



Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, Θόδωρος Μπαρής επεσήμανε πως «η ΑgreXa κάθε χρόνο αναδεικνύεται όχι μόνο σε σημείο συνάντησης επαγγελματιών και παραγωγών, αλλά και σε ζωντανό κέντρο γνώσης και διαλόγου, που συμβάλλει καθοριστικά στην ενημέρωση και στήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων μας. Η πρόσβαση στη γνώση είναι δικαίωμα όλων, ειδικά στη σημερινή εποχή που οι προκλήσεις είναι μεγαλύτερες, αλλά και η εξειδίκευση προαπαιτούμενο για τη βελτίωση της παραγωγής μας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών μας προϊόντων. Μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις οι αγρότες και κτηνοτρόφοι μας έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να βρουν λύσεις που απαντούν στις ανάγκες της καθημερινότητάς τους».



Το πρόγραμμα άνοιξε με την ημερίδα «Αγροτική Ανάπτυξη, Βιωσιμότητα και Επιχειρηματικότητα- Προκλήσεις & Ανθεκτικότητα στον πρωτογενή τομέα της ΠΔΕ», με συντονιστή τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέα Φίλια. Ομιλητές ήταν οι, Παπασπύρου Σπύρος, Προϊστ. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Δ.Ε., δρ. Αβραμίδης Παύλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών και Βήτας Κωνσταντίνος, Προϊστ. Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων. Οι ομιλητές παρουσίασαν προγράμματα της Περιφέρειας.



Ακολούθησε εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας με θέμα «Ο Αγρότης ως Κοινωνικά Υπεύθυνος Επιχειρηματίας: Προς ένα Βιώσιμο και Συμπεριληπτικό Μοντέλο Αγροτικής Ανάπτυξης». Ομιλητές, ήταν οι Βασιλείου Παναγιώτης Β´ Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας και Παπαχριστόπουλος Γιώργος (Υπεύθυνος Αγροτικού Τμήματος).

Στη συνέχεια τα στελέχη της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., Κωνσταντίνα Χαραλαμποπούλου Οικονομολόγος και Παναγιώτης Μπουτόπουλος

Γεωπόνος, παρουσίασαν καλές πρακτικές του προγράμματος CLLD/LEADER στην ύπαιθρο.

Ξεχωριστή σημασία για την περιοχή έχει και η λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας του Δήμου Ερυμάνθου, τον πολυδιάστατο ρόλο του οποίου, παρουσίασε η Διευθύντρια, Πηνελόπη Ράπτη.



Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την απονομή τιμητικών διακρίσεων στους «Νέους Αγρότες» που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Ερυμάνθου και η «αυλαία» έπεσε με την παρουσίαση χορών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τέρψης και μουσική βραδιά «Τα τραγούδια της παρέας» με τον Νίκο Δημακόπουλο.