Ηγουμενίτσα: Έσπασαν οι κάβοι και συγκρούστηκαν δυο πλοία στο λιμάνι

Δυο πλοία στο λιμάνι της Ηγουμενίτσα συγκρούστηκαν μεταξύ τους το απόγευμα του Σαββάτου 30 Αυγούστου καθώς έσπασαν οι κάβοι.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση «τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή στην Ηγουμενίτσα ότι ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο, υπέστη θραύση των δύο αριστερών κάβων του.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η πρύμνη του να μετατοπιστεί και να προσκρούσει στην πρυμναία πλευρική πλευρά έτερου Ε/Γ-Ο/Γ, ενώ τα δύο πλοία βρίσκονταν ελλιμενισμένα στο λιμάνι εσωτερικού της Ηγουμενίτσας.

Κατόπιν διενέργειας ελέγχου από Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων του λιμένα, διαπιστώθηκαν ήσσονος σημασίας υλικές ζημιές σε αμφότερα τα πλοία.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους αμφότερων των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων μέχρι την προσκόμιση των σχετικών βεβαιωτικών αξιοπλοΐας από τους νηογνώμονες που τα παρακολουθούν.