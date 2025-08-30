Τραμπ: Σκέψεις για διακοπή των ειρηνευτικών προσπαθειών Ρωσίας – Ουκρανίας

Με τις ειρηνευτικές διαδικασίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να καθυστερούν, φαίνεται πως οι ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ, σκέφτονται να βάλουν «φρένο» στην εμπλοκή τους στην επίτευξη μας συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εκτιμούν ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται δημοσίως να στηρίζουν την προσπάθεια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των ΗΠΑ να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά παρασκηνιακά προσπαθούν να ανατρέψουν την πρόοδο που είχε σημειωθεί μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα με τη Ρωσία.

Κάτι που φέρνει εκνευρισμό από τον Λευκό Οίκο προς την Ευρώπη.

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών να καταρτίσει μια λίστα πιθανών κυρώσεων που θα μπορούσαν να επιβληθούν από την Ευρώπη στη Ρωσία.

Δύο εβδομάδες μετά τη συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν έχει υπάρξει σαφής πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου. Σύμβουλοι του Τραμπ, εκνευρισμένοι με την κατάσταση, υποστηρίζουν ότι η ευθύνη βαραίνει τους Ευρωπαίους συμμάχους – και όχι τον Τραμπ ή ακόμη και τον ίδιο τον Πούτιν.

Το παρασκήνιο

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δηλώνουν ότι χάνουν την υπομονή τους με τους Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς -όπως ισχυρίζονται- πιέζουν την Ουκρανία να επιμείνει σε μη ρεαλιστικές εδαφικές παραχωρήσεις από τη Ρωσία.

Μεταξύ των κυρώσεων που οι ΗΠΑ προτείνουν να υιοθετήσει η Ευρώπη είναι η πλήρης διακοπή αγοράς ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και δευτερογενείς δασμοί σε Ινδία και Κίνα, παρόμοιοι με αυτούς που έχουν ήδη επιβληθεί από τις ΗΠΑ στην Ινδία.

«Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να παρατείνουν αυτόν τον πόλεμο και ταυτόχρονα να δημιουργούν παράλογες προσδοκίες, περιμένοντας από την Αμερική να πληρώνει το κόστος», δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος στον Axios. «Αν η Ευρώπη θέλει να κλιμακώσει τον πόλεμο, είναι δική της απόφαση. Αλλά έτσι θα μετατρέψει μια πιθανή νίκη σε βέβαιη ήττα».

Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί

Η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι οι Βρετανοί και οι Γάλλοι είναι πιο εποικοδομητικοί. Ωστόσο, κατηγορούν άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες ότι αφήνουν το βάρος του πολέμου στις ΗΠΑ χωρίς να συμμετέχουν ουσιαστικά.

«Η συμφωνία είναι τέχνη του εφικτού», τόνισε αξιωματούχος. «Ορισμένοι Ευρωπαίοι όμως λειτουργούν σε έναν κόσμο φαντασίας, αγνοώντας ότι χρειάζονται δύο πλευρές για να υπάρξει συμφωνία».

Η μεγάλη εικόνα

Μετά τις συνόδους του με τον Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ δήλωσε κατ’ επανάληψη ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι μια κατ’ ιδίαν συνάντηση Πούτιν–Ζελένσκι. Μέχρι στιγμής, η Μόσχα το αρνείται.

Η Ουκρανία από την πλευρά της έχει απορρίψει κάθε συζήτηση για εδαφικές παραχωρήσεις, εκτός αν οι Ρώσοι καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη, ο Τραμπ φάνηκε φανερά εκνευρισμένος: «Όλοι κάνουν παιχνίδια. Είναι όλα ανοησίες», είπε.

Οι μαζικοί ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο, αλλά και οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, δείχνουν ότι η ειρήνη είναι ένα ακόμη πιο απομακρυσμένο σενάριο.

«Θα καθίσουμε πίσω και θα παρακολουθήσουμε»

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβετ, δήλωσε την Πέμπτη: «Ίσως καμία από τις δύο πλευρές αυτού του πολέμου να μην είναι έτοιμη να τον τερματίσει. Ο πρόεδρος θέλει το τέλος, αλλά και οι ηγέτες των δύο χωρών πρέπει να το θελήσουν».

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε στο Axios ότι ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά να αποσυρθεί από τις διπλωματικές προσπάθειες, μέχρις ότου η μία ή και οι δύο πλευρές δείξουν μεγαλύτερη ευελιξία.

«Θα καθίσουμε πίσω και θα παρακολουθήσουμε. Ας πολεμήσουν για λίγο και βλέπουμε», είπε.

Κάποιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν πλέον τους Ευρωπαίους ηγέτες ως βασικό εμπόδιο, παρότι ο Τραμπ είχε φιλικές συναντήσεις μαζί τους και με τον Ζελένσκι πριν από μόλις δύο εβδομάδες.

Η άλλη πλευρά

Ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ εξέφρασε έκπληξη για την αμερικανική κριτική.

Αρνήθηκε ότι υπάρχουν «δύο γραμμές» στάσης απέναντι στον Τραμπ – μία δημόσια και μία παρασκηνιακή – και τόνισε ότι ήδη προετοιμάζονται νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Την Παρασκευή, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με τον επικεφαλής της ουκρανικής προεδρίας, Αντρίι Γιέρμακ.

Συζήτησαν το ενδεχόμενο συνάντησης Ζελένσκι–Πούτιν, ενώ ο Γιέρμακ προσκάλεσε τον Γουίτκοφ για πρώτη επίσκεψη στο Κίεβο. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο της συνάντησης, δεν υπήρξε ουσιαστική πρόοδος.



