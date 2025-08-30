Back to Top
Ελλάδα και Ισπανία οι πιο επιβαρυμένες περιοχές σε ποιότητα αέρα

Σύμφωνα με το Meteo, οι δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού 2025 συνέβαλαν σημαντικά στην υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα στη Μεσόγειο, με την Ελλάδα και την Ισπανία να καταγράφουν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων

Σημαντική επιδείνωση σημείωσε το καλοκαίρι του 2025 η ποιότητα του αέρα στη Μεσόγειο, λόγω των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών, όπως δείχνει ανάλυση της μονάδας Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία από την Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας του Copernicus (CAMS) και την επιστημονική ομάδα του Meteo, οι περιοχές με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στην Ευρώπη ήταν η Ιβηρική Χερσόνησος — Ισπανία και Πορτογαλία — καθώς και τα Βαλκάνια, με επίκεντρο την Ελλάδα.

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM₁₀, δηλαδή σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη των 10 μικρομέτρων που σχετίζονται με δασικές πυρκαγιές, καταγράφηκαν στην Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την άμεση επίδραση των πυρκαγιών στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

