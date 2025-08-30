Ελλάδα και Ισπανία οι πιο επιβαρυμένες περιοχές σε ποιότητα αέρα

Σημαντική επιδείνωση σημείωσε το καλοκαίρι του 2025 η ποιότητα του αέρα στη Μεσόγειο, λόγω των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών, όπως δείχνει ανάλυση της μονάδας Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία από την Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας του Copernicus (CAMS) και την επιστημονική ομάδα του Meteo, οι περιοχές με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στην Ευρώπη ήταν η Ιβηρική Χερσόνησος — Ισπανία και Πορτογαλία — καθώς και τα Βαλκάνια, με επίκεντρο την Ελλάδα.

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM₁₀, δηλαδή σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη των 10 μικρομέτρων που σχετίζονται με δασικές πυρκαγιές, καταγράφηκαν στην Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την άμεση επίδραση των πυρκαγιών στην ατμοσφαιρική ρύπανση.