Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στην Ακτή Δυμαίων χωρίς τραυματισμούς

Πάτρα: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στην ...

Το βράδυ της Παρασκευής

Χωρίς τραυματισμούς, αλλά με υλικές ζημιές, έληξε η καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη λεωφόρο Ακτής Δυμαίων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του συμβάντος, ενώ τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται.

Ειδήσεις Τώρα

Financial Times: Ο Τραμπ προτείνει κινεζικές ειρηνευτικές δυνάμεις για την Ουκρανία- Διαψεύδει η αμερικανική κυβέρνηση

Καιρός: Ήλιος στα ανατολικά, καταιγίδες στα δυτικά

Υπό εξέταση η επιμέλεια του 5χρονου στα Καμίνια- Τον άφησαν μόνο σε μπαλκόνι

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα Ακτή Δυμαίων

Ειδήσεις