Πάτρα: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στην Ακτή Δυμαίων χωρίς τραυματισμούς

Χωρίς τραυματισμούς, αλλά με υλικές ζημιές, έληξε η καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη λεωφόρο Ακτής Δυμαίων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του συμβάντος, ενώ τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται.