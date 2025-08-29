Τρεις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτρας τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου

Tη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025, θα πραγματοποιηθούν τρεις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο Λαδόπουλου. αναφέρει η Δημοτική Αρχή.

1) Συνεδρίαση Λογοδοσίας, ώρα 15.30

2) Συνεδρίαση μετά από αίτημα της Αντιπολίτευσης (Πρόσκληση 24), ώρα 16.30

3) Τακτική Συνεδρίαση με την ώρα διεξαγωγής να αλλάζει και να ορίζεται για τις 5.30 .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε, σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την αριθ. 2804/20-1-2025 (ΦΕΚ 109/21-1-2025 Τεύχος Β) απόφαση ΥΠ.ΕΣ, την 1η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο Λαδόπουλου, με το παρακάτω θέμα:

1. Η διαχείριση των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν πρόσφατα την πόλη μας, η αξιολόγηση των προληπτικών μέτρων που είχαν ληφθεί και πως αυτά αποτιμώνται μετά το πέρας της φωτιάς, η αποκατάσταση των πυρόπληκτων, η διερεύνηση και απόδοση ευθυνών και προτάσεις για την αποφυγή παρόμοιων γεγονότων (σχετικό το από 22/8/2025 αίτημα 17 Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου με το ανωτέρω θέμα) (εισηγητής:. Σβόλης Κωνσταντίνος).

